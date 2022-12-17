Чехия открывает на военных заводах тысячи новых вакансий специально для украинцев, но есть один нюанс — Finance.ua

Чехия открывает на военных заводах тысячи новых вакансий специально для украинцев, но есть один нюанс
Чехия открывает тысячи рабочих мест, на которых будут работать украинцы. Вакансии для наших граждан будут открыты на военных заводах этой страны. На них будут проводить модернизацию и ремонт оружия, используемого ВСУ, а также производить новое вооружение.
Об этом стало известно из интервью замминистра обороны Чехии Томаша Копечны, которое он дал Чешскому радио.
Договоренность о том, что украинцы будут работать на военных заводах в Чехии, была достигнута еще в октябре во время встречи Владимира Зеленского с чешским премьер-министром Петром Фиалой. Для этого на чешских предприятиях оборонного профиля откроют тысячи новых вакансий, говорит Копечны.
Такая работа будет обоюдовыгодна как для украинцев, которые получат рабочие места и неплохой заработок, так и для чешских работодателей, которым хронически не хватает квалифицированных специалистов на своих предприятиях, считает чешский чиновник.
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