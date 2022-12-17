Чехия открывает на военных заводах тысячи новых вакансий специально для украинцев, но есть один нюанс — Finance.ua

Чехия открывает на военных заводах тысячи новых вакансий специально для украинцев, но есть один нюанс Сегодня 18:12 — Личные финансы

Чехия открывает тысячи рабочих мест, на которых будут работать украинцы. Вакансии для наших граждан будут открыты на военных заводах этой страны. На них будут проводить модернизацию и ремонт оружия, используемого ВСУ, а также производить новое вооружение.

Об этом стало известно из интервью замминистра обороны Чехии Томаша Копечны, которое он дал Чешскому радио.

Договоренность о том, что украинцы будут работать на военных заводах в Чехии, была достигнута еще в октябре во время встречи Владимира Зеленского с чешским премьер-министром Петром Фиалой. Для этого на чешских предприятиях оборонного профиля откроют тысячи новых вакансий, говорит Копечны.

Такая работа будет обоюдовыгодна как для украинцев, которые получат рабочие места и неплохой заработок, так и для чешских работодателей, которым хронически не хватает квалифицированных специалистов на своих предприятиях, считает чешский чиновник.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.