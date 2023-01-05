Названы лучшие для жизни города Чехии — Finance.ua

Названы лучшие для жизни города Чехии Сегодня 19:09

Ржичаны (Říčany) — лучший по качеству жизни населенный пункт Чехии в 2022 году. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного в 206 крупнейших чешских городах и селениях консалтинговой компанией Deloitte и проектом «Obce v datech», пишет vinegret.cz

Каждый из населенных пунктов оценивался по 30 критериям на основании официальной статистики. Среди них средняя ожидаемая продолжительность жизни, общий прирост населения, уровень преступности, аварийность на дорогах, количество работающих врачей, наличие условий для устойчивого развития, чистота окружающей среды, уровень безработицы, размер медианной зарплаты, количество фирм и частных предпринимателей, количество школ и детских садов, доступность досуга, количество ресторанов, банкоматов, аптек и других услуг.

Город Ржичаны, расположенный в Среднечешском крае (район Прага-Восток), завоевал «золото» пятый раз подряд. Аналитики отметили низкую безработицу, доступность медицинской помощи для детей, качественные школы, безопасность, хороший уровень оплаты труда.

На втором месте рейтинга разместилась Прага, на третьем — Брандис-над-Лабем (Brandýs nad Labem).

Проект ставит своей целью посредством анализа большого объема статистических данных (Big Data) помогать муниципалитетам выявлять реальные проблемы управления и распределения средств, чтобы устранять недоработки для повышения качества жизни. Исследование также хочет дать людям, задумавшимся о переезде, возможность узнать уровень жизни в других городах республики.

Десять лучших городов Чехии по качеству жизни в 2022 году:

1) Říčany.

2) Praha.

3) Brandýs nad Labem (Stará Boleslav).

4) Hustopeče.

5) Černošice.

6) Židlochovice.

7) Slavkov u Brna.

8) Rosice.

9) Brno.

10) Třeboň.

Последние места в списке заняли города Устецкого и Моравско-Силезского края Мост, Карвина, Литвинов и Орлова. Полную версию рейтинга с подробными результатами по каждому городу можно просмотреть здесь

uamedia По материалам:

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