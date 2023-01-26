Украинцы уплатили в бюджет Чехии рекордные отчисления — Finance.ua

Украинцы уплатили в бюджет Чехии рекордные отчисления Сегодня 17:22

Беженцы из Украины, нашедшие работу в Чехии, уплатили в 2022 году примерно 8 млрд крон в государственную систему социального обеспечения. Половину из этой суммы — за медицинское страхование.

В общей сложности почти 100 тысяч беженцев из Украины работают в Чехии, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на brnodaily.com

Суммы поступлений в бюджет по выплате трудоустроенных беженцев назвал министр труда и социальных дел Мариан Юречко после вчерашнего заседания правительства.

«В прошлом году люди заплатили более 4 миллиардов чешских крон в систему медицинского страхования. В общем, если посчитать все выплаты, это было примерно 8 миллиардов чешских крон. Помощь, выплаченная из государственного бюджета, постепенно возвращается», — добавил он.

В правительстве посчитали, что отчисления в 8 млрд чешских крон (приблизительно 340 млн евро) заплатили трудоустроившиеся беженцы. Всего в прошлом году в Чехии пошли работать 171 тысяча беглецов от войны в Украине, сейчас почти 100 тысяч беженцев работают. Часть украинцев покинули страну или ищут работу.

Украинцы с визой временной защиты могут беспрепятственно трудоустроиться в Чехии и не нуждаются в разрешении на работу.

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