5 ошибок, которые допускают иностранцы с видом на постоянное жительство в Чехии — Finance.ua
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5 ошибок, которые допускают иностранцы с видом на постоянное жительство в Чехии

Личные финансы
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5 ошибок, которые допускают иностранцы с видом на постоянное жительство в Чехии
5 ошибок, которые допускают иностранцы с видом на постоянное жительство в Чехии
На сегодняшний день в Чехии находятся немало иностранцев (среди которых и украинцы), у которых есть вид на постоянное жительство. И такие мигранты, после одного года проживания в стране, все еще допускают несколько распространенных ошибок, сообщает Чехия Онлайн.
Так, после приезда в Чехию и получения вида на постоянное жительство мигранты часто забывают, например, следить за сроком действия своих документов.

5 главных ошибок иностранцев с видом на постоянное жительство в Чехии

1. Иммигранты путают полицию для иностранцев с Министерством внутренних дел

Иностранцы в Чехии часто путают полицию для иностранцев и МВД (OAMP). В то же время с 1 января 2011 года заявление на выдачу и продление вида на жительство в Чехии принимает только министерство.

2. Не проживают по указанному в заявлении адресу

Многие иностранцы в Чехии считают, что не обязательно жить по тому адресу, который был указан в заявлении. На самом деле это также может стать поводом для отказа в выдаче вида на жительство.
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Кроме того, иностранные граждане часто покупают подтверждение проживания, которое предлагают многие агентства и посредники. Это считается нарушением закона.

3. Забывают возвращать просроченные биометрические карты

В соответствии с законом № 326/199Sb (§ 103/i) иностранцы должны своевременно вернуть недействительные личные документы (прежде всего, биометрические карты). Просроченную биометрическую карту нужно вернуть без задержек.
Административные органы выделяют иммигрантам на возврат карты достаточно большой срок — 30 дней. Максимальный штраф за просрочку — 5000 крон.

4. Не сообщают своевременно о важных изменениях

Если вы сменили адрес проживания или изменили данные в личных документах, необходимо своевременно уведомить административные органы. За просрочку можно получить штраф.
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Так, о смене адреса нужно сообщать до 30 дней с момента смены, если по новому адресу вы планируете жить более 30 дней.
Если у вас изменились личные данные в документах или потеряли или повредили биометрическую карту, об этом нужно сообщить до 3 рабочих дней.
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5. Не знают, для чего нужна промежуточная виза/визовая наклейка

Промежуточная виза необходима для выезда за границу, когда вы ждете рассмотрения вашего заявления. Официально она называется «визовая наклейка».

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По материалам:
Телеканал 24
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