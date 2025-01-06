В центре Барселоны запрещают чемоданы на колесах — Finance.ua

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В центре Барселоны запрещают чемоданы на колесах

Мир
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В центре Барселоны запрещают чемоданы на колесах
В центре Барселоны запрещают чемоданы на колесах
Городской совет Барселоны объявил о запрете с 2025 года использовать чемоданы на колесах в районах Раваль и Готический квартал. Такое решение было принято для защиты мощеного покрытия.
Власти выяснили, что восстановление и обновление плитки в центральной части города требуют значительных затрат.
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Поэтому было решено ограничить использование техники и предметов на колесах в этих зонах в качестве профилактической меры и способа экономии.
Кому еще нельзя
Запрет касается не только чемоданов, но и покупок в тележках, детских колясок и подобных средств. Относительно колясок и тележек пока не определен максимальный вес, который разрешено перевозить.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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