В центре Барселоны запрещают чемоданы на колесах — Finance.ua

В центре Барселоны запрещают чемоданы на колесах
Городской совет Барселоны объявил о запрете с 2025 года использовать чемоданы на колесах в районах Раваль и Готический квартал. Такое решение было принято для защиты мощеного покрытия.
Власти выяснили, что восстановление и обновление плитки в центральной части города требуют значительных затрат.
Поэтому было решено ограничить использование техники и предметов на колесах в этих зонах в качестве профилактической меры и способа экономии.
Кому еще нельзя
Запрет касается не только чемоданов, но и покупок в тележках, детских колясок и подобных средств. Относительно колясок и тележек пока не определен максимальный вес, который разрешено перевозить.
Читайте также
Ранее мы писали, что Испания начала регистрировать туристов по новым правилам. Согласно нововведениям, гостиницы, прокатные сервисы и другие компании обязаны собирать расширенный перечень персональных данных туристов старше 14 лет и ежедневно передавать их в Министерство внутренних дел.
Медицинское (туристическое) страхование за границу
Поделиться новостью