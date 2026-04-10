МВФ предупредил о подорожании продуктов: кто пострадает больше всего
Война на Ближнем Востоке переворачивает жизнь и средства к существованию в регионе и за его пределами. Она уже вызвала один из самых больших сбоев на мировых энергетических рынках в современной истории.
Об этом говорится в сообщении МВФ.
Резкий рост цен на нефть, газ и удобрения, а также транспортные препятствия неизбежно приведут к росту цен на продукты питания и отсутствию продовольственной безопасности.
Где больше всего повлияет
Самое большое бремя ляжет на наиболее уязвимое население мира, особенно в странах с низким уровнем дохода и зависимыми от импорта экономиками.
«Резкий рост цен на топливо и потенциальный резкий рост цен на продукты питания вызывают особую обеспокоенность там, где фискальное пространство ограничено, а долговая нагрузка уже высокая, что уменьшает способность правительств защищать уязвимые домохозяйства», — говорится в сообщении.
Читайте также
Учреждения МВФ будут продолжать внимательно следить за развитием событий и координировать использование всех доступных инструментов для поддержки пострадавших от кризиса.
Ранее Finance.ua писал, на сколько Украине хватит денег: эксперты посчитали последствия невыполнения программ МВФ и Facility.
Потребности в финансировании на 2026−2029 годы
Эксперт Центра экономической стратегии Богдан Слуцкий отмечает, что общая потребность Украины в финансировании на 2026−2029 годы составляет около $136,5 млрд. Из этой суммы $52 млрд приходится на 2026 год.
Из общей потребности финансирования на 2026 год в объеме $52 млрд. Украина уже привлекла $5,5 млрд. До конца года необходимо привлечь еще $46,5 млрд.
Поделиться новостью
