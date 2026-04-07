На сколько Украине хватит денег: эксперты посчитали последствия невыполнения программ МВФ и Facility

Казна и Политика
Из общей потребности финансирования на 2026 год в объеме $52 млрд Украина уже привлекла $5,5 млрд
Эксперты консорциума RRR4U оценили потенциальные финансовые последствия невыполнения Украиной действующей программы сотрудничества с МВФ и программы финансирования ЕС Ukraine Facility. Они определили четыре возможных сценария развития событий.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на презентацию ежемесячного мониторинга выполнения условий программы МВФ и Плана Украины в рамках Ukraine Facility, подготовленную консорциумом RRR4U.

Потребности в финансировании на 2026−2029 годы

Эксперт Центра экономической стратегии Богдан Слуцкий отмечает, что общая потребность Украины в финансировании на 2026−2029 годы составляет около $136,5 млрд. Из этой суммы $52 млрд приходится на 2026 год.
Получение полного объема финансирования возможно при условии выполнения обязательств в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом по действующей программе в размере $8,1 млрд. В то же время финансирование со стороны Европейского Союза должно составить $101,2 млрд.
Сотрудничество с МВФ открывает доступ к внешним источникам финансирования. В случае невыполнения обязательств перед фондом, Украина рискует потерять как средства МВФ, так и поддержку других международных партнеров.

Сколько средств уже привлечено

Из общей потребности финансирования на 2026 год в объеме $52 млрд. Украина уже привлекла $5,5 млрд. До конца года необходимо привлечь еще $46,5 млрд.

Сценарии финансирования в зависимости от выполнения обязательств

Невыполнение программ МВФ и Ukraine Facility

В случае невыполнения обеих программ, Украина сможет рассчитывать только на средства в рамках механизма ERA — инициативы стран G7 и ЕС, предусматривающего финансирование за счет будущих доходов от замороженных активов россии.
Объем доступного финансирования будет составлять около $6,8 млрд. Незакрытая потребность составит примерно $39,7 млрд. При таких условиях имеющихся ресурсов хватит до мая, даже с учетом временных решений Минфина, в том числе авансирования расходов, внутренних заимствований и выплаты дивидендов вперед.

Невыполнение программы МВФ, но выполнение Ukraine Facility

В этом случае Украина может рассчитывать на получение средств в рамках механизма ERA на $6,8 млрд, а также $10,5 млрд в рамках программы Ukraine Facility. Но что важно, $2,1 млрд из упомянутых $10,5 — это средства, не полученные в 2025 году. С июля 2026 эти деньги начнут безвозвратно теряться в случае невыполнения обязательств по Ukraine Facility.
Общая сумма доступного финансирования составит около $17,3 млрд. Незакрытая потребность достигнет $29,2 млрд. А полученных денег Украине хватит до середины июля.

Выполнение программ МВФ и Ukraine Facility без совместного решения ЕС

В таком случае, Украина может рассчитывать на закрытие всех своих финансовых потребностей в течение года. Источниками финансирования Украины будут выступать:
  • МВФ;
  • ЕС через программу Ukraine Facility;
  • двусторонние соглашения со странами ЕС;
  • ERA;
  • другие партнеры.

Украина выполняет программы МВФ и Ukraine Facility, а ЕС принимает пакет финансирования Украины

В этом случае, Украина может рассчитывать на закрытие всех своих финансовых потребностей в течение года. Источниками финансирования Украины будут выступать:
  • МВФ;
  • ЕС через программу Ukraine Facility;
  • ЕС через совместное решение; ERA;
  • другие партнеры.

Сколько стоит Украине невыполнение условий Ukraine Facility

В первом квартале 2025 года Украина не выполнила обязательство увеличить кадровый состав Высшего антикоррупционного суда. Из-за этого мы не получили €300 млн.
Во втором квартале Верховная Рада не приняла законодательные изменения относительно пересмотра деклараций добропорядочности судей и их проверки (законопроект № 13165−2), а также не была принята реформа цифровизации исполнительного производства (законопроект № 14005). Это повлекло за собой неполучение Украиной €700 млн.
В 3 квартале 2025 года украинская сторона не выполнила обязательство по принятию законодательства для интеграционного пакета электроэнергии (№ 12087-д). Следствие — неполучение полмиллиарда евро.
В 4 квартале Украина не выполнила обязательства в рамках Ukraine Facility на €2,5 млрд. Перечень из 10 невыполненных индикаторов программы выглядит так:
  • Изменения в законодательство относительно государственной службы (№ 13478−1)
  • Проведение следующей Национальной оценки рисков
  • Оценка и при необходимости изменения для разграничения PSO от не-PSO в государственных предприятиях (№ 13620)
  • Отмена приостановления действия закона о государственной помощи (№ 14345)
  • Дерегуляция в отдельных секторах (№ 14030)
  • Совершенствование разрешительных процедур для инвестиций в возобновляемые источники энергии (№ 14271)
  • Назначение номинированного оператора рынка электроэнергии
  • Определение специального статуса НКРЭКУ (№ 14282)
  • Поддержка развития эффективного и более устойчивого централизованного теплоснабжения (№ 14067)
  • Вступление в силу закона о безопасности движения и интероперабельности железнодорожного транспорта (№ 14174)
В 1 квартале 2026 года Украина не выполнила 7 индикаторов на €2,6 млрд. Вот эти невыполненные реформы:
  • Запуск и использование информационной системы управления человеческими ресурсами
  • Законодательство об упрощенных процедурах неплатежеспособности для микро-, малого и среднего бизнеса (№ 15024)
  • Введение прозрачного отбора прокуроров на руководящие должности (не зарегистрировано в ВРУ)
  • Решение вопросов подключения к инженерным сетям (не зарегистрировано в ВРУ)
  • Распределение полномочий между уровнями публичного управления (№ 14412)
  • Внедрение предоставления поддержки через Государственный аграрный реестр
  • Стратегия внедрения принципов циркулярной экономики и плана мер по ее реализации.
По материалам:
Діло
МВФЕСБюджет
