Еще одной отрасли в россии грозят массовые банкротства

рф ожидает волна банкротств предприятий лесной промышленности из-за снижения доходов и роста расходов компаний сектора.

Об этом говорится в проекте обращения лесопромышленников Архангельской области россии к первому вице-премьеру рф Денису Мантурову, сообщает « Коммерсантъ «.

В обращении отмечается, что финансовые проблемы компаний обусловлены падением экспортных цен, ростом транспортных тарифов и повышением налогов.

Авторы обращения также пожаловались, что государственная поддержка отрасли уменьшается с каждым годом: если в 2023 году на компенсацию затрат при экспорте продукции было направлено 7,6 млрд руб., то на 2026 год предусмотрено 550 млн руб. Также остановлено субсидирование отгрузок продукции предприятий отрасли из портов Северо-Запада.

Промышленники оценивают убытки отрасли за последние три года в более чем 15 млрд руб. и просят ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве в лесной отрасли, поскольку даже крупные компании «исчерпали запас прочности» и работают с убытком, из-за чего у них образуются долги по налогам и другим обязательным платежам. Кроме того, лесопромышленники просят о трехлетней отсрочке на уплату долгов по налогам.

Издание The Moscow Times со ссылкой на данные Росстата отмечает, что по итогам 2025 года убыток компаний сектора лесоводства и лесозаготовки составил 2,2 млрд руб. (против суммарной прибыли в 3,2 млрд руб. в 2024-м).

Отмечается, что доля убыточных предприятий в лесной промышленности рф достигла 45% против 40% в 2024 году.

«Сложности у лесопромышленников продолжаются не первый год, и ситуация наконец достигла дна. Но у меня настроение хорошее, потому что дальше падать уже некуда», — заявил гендиректор одного из крупнейших предприятий отрасли ГК «УЛК» Владимир Буторин.

По его оценке, до конца 2026 года с рынка может уйти каждое второе предприятие лесной промышленности россии, в том числе крупные производители. Буторин отметил, что компаниям, допустившим просрочку в уплате налогов, начисляют большие штрафы и обязывают платить судебным приставам.

УНІАН

