рф начала применять стратегический резерв в войне против Украины, — Зеленский Сегодня 10:23

россияне уже начали использовать стратегический резерв на фронте. Об этом свидетельствует численность российской группировки на территории Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами, сообщает " Суспільне ".

«За месяц мы уничтожаем такое же количество оккупантов, которое они мобилизуют, но при этом численность их группировки на территории Украины растет. То есть мы считаем, что они за счет привлечения военнослужащих из стратегического резерва увеличивают свою группировку», — рассказал Зеленский.

Глава государства отметил, что уже обсуждал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым, как противодействовать врагу.

По его словам, такой шаг для россиян рискованный и таким образом они ослабляют свои границы с другими странами, где для них «ситуация непростая».

Президент сказал, что россияне до конца апреля хотят оккупировать Дружковку, Константиновку и Покровск на Донетчине. Однако для них это будет невозможно.

«Это невозможно, но они уже не впервые определяют какой-то срок и теперь поставили себе такой показатель. Я уже рассказывал о встрече с британской разведкой — у нас с ними доверительные отношения. Они тоже не видят возможностей для россиян это сделать», — добавил Зеленский.

