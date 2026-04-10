рф начала применять стратегический резерв в войне против Украины, — Зеленский

россияне уже начали использовать стратегический резерв на фронте. Об этом свидетельствует численность российской группировки на территории Украины.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами, сообщает "Суспільне".
Читайте также
«За месяц мы уничтожаем такое же количество оккупантов, которое они мобилизуют, но при этом численность их группировки на территории Украины растет. То есть мы считаем, что они за счет привлечения военнослужащих из стратегического резерва увеличивают свою группировку», — рассказал Зеленский.
Глава государства отметил, что уже обсуждал с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым, как противодействовать врагу.
По его словам, такой шаг для россиян рискованный и таким образом они ослабляют свои границы с другими странами, где для них «ситуация непростая».
Читайте также
Президент сказал, что россияне до конца апреля хотят оккупировать Дружковку, Константиновку и Покровск на Донетчине. Однако для них это будет невозможно.
«Это невозможно, но они уже не впервые определяют какой-то срок и теперь поставили себе такой показатель. Я уже рассказывал о встрече с британской разведкой — у нас с ними доверительные отношения. Они тоже не видят возможностей для россиян это сделать», — добавил Зеленский.
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
