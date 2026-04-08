Зеленский поручил правительству подготовить программы против роста цен для населения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство должно разработать дополнительные программы поддержки населения в условиях роста цен.
Об этом он сообщил в своем видеообращении.
«Мы говорили сегодня с чиновниками и о том, как поддержать людей в условиях роста цен — внешняя нестабильность всегда проявляется в очень чувствительных ценовых колебаниях», — заявил Зеленский.
В этой связи правительство должно подготовить соответствующие шаги для поддержки населения.
«Рассчитываю на системные решения», — подытожил он.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на апрельский доклад ФАО писал, что мировые цены на продовольствие в марте 2026 года по сравнению с пересмотренным показателем за февраль выросли на 2,4%, цены растут второй месяц. По сравнению с показателем марта 2025 г. цены выросли на 1%. Впрочем, это на 19,8% ниже пикового уровня, зафиксированного в марте 2022 года.
Как сообщал Госстат, инфляция на потребительском рынке в феврале 2026 года по сравнению с январем составила 1,0%, с февралем 2025 года — 7,6%. Базовая инфляция в феврале 2026 г. по сравнению с январем составила 0,7%, с февралем 2025 г. — 7,0%. На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Больше всего (на 13,0%) подорожали овощи.
Кроме того, украинские мобильные операторы анонсировали повышение стоимости тарифных планов. Это происходит на фоне роста расходов операторов на электроэнергию, поддержку сети при отключении света и общей экономической нестабильности.
По материалам:
Finance.ua
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа»
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
