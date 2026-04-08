Зеленский поручил правительству подготовить программы против роста цен для населения Сегодня 10:05

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство должно разработать дополнительные программы поддержки населения в условиях роста цен.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

«Мы говорили сегодня с чиновниками и о том, как поддержать людей в условиях роста цен — внешняя нестабильность всегда проявляется в очень чувствительных ценовых колебаниях», — заявил Зеленский.

В этой связи правительство должно подготовить соответствующие шаги для поддержки населения.

«Рассчитываю на системные решения», — подытожил он.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на апрельский доклад ФАО писал , что мировые цены на продовольствие в марте 2026 года по сравнению с пересмотренным показателем за февраль выросли на 2,4%, цены растут второй месяц. По сравнению с показателем марта 2025 г. цены выросли на 1%. Впрочем, это на 19,8% ниже пикового уровня, зафиксированного в марте 2022 года.

Как сообщал Госстат, инфляция на потребительском рынке в феврале 2026 года по сравнению с январем составила 1,0%, с февралем 2025 года — 7,6%. Базовая инфляция в феврале 2026 г. по сравнению с январем составила 0,7%, с февралем 2025 г. — 7,0%. На потребительском рынке в феврале цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 1,4%. Больше всего (на 13,0%) подорожали овощи.

Кроме того, украинские мобильные операторы анонсировали повышение стоимости тарифных планов. Это происходит на фоне роста расходов операторов на электроэнергию, поддержку сети при отключении света и общей экономической нестабильности.

