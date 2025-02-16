В BMW убеждены: смысла в больших аккумуляторах для электромобилей нет, эффективность важнее — Finance.ua

В BMW убеждены: смысла в больших аккумуляторах для электромобилей нет, эффективность важнее Сегодня 02:21 — Технологии&Авто

В BMW убеждены: смысла в больших аккумуляторах для электромобилей нет, эффективность важнее, Фото: InsideEVs

Большинство водителей считают запас хода главной характеристикой электромобиля, а самый простой способ увеличить диапазон — установить аккумуляторы размером побольше. Однако, как показали Tesla и некоторые другие автопроизводители на протяжении многих лет, эффективность столь же важна, как и емкость аккумулятора, чтобы позволить электромобилю проехать как можно дальше без остановки для подзарядки.

Об этом пишет InsideEVs.

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Одним из таких автопроизводителей является BMW. И хотя немецкий бренд и имеет аккумулятор более 100 киловатт-часов в i7 и iX, но это, вероятно, максимум, ведь руководитель развития BMW Фрэнк Вебер считает, что компании не могут делать батареи все больше и больше, потому что тогда значимость электромобиля сводится к нулю.

Выбор между большой батареей и экологичностью

Он отметил, что водители много говорят об электромобилях, способных преодолеть 1000 километров на одном заряде.

Но такой автомобиль создает неоправданно большой углеродный след. Работа над эффективностью автомобиля гораздо важнее размера батареи.

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По данным BMW, не так уж много людей преодолевают расстояния в несколько сотен километров на электрических автомобилях, поэтому компания делает акцент на эффективности.

К примеру, будущие электромобили Neue Klasse будут оснащены новыми цилиндрическими элементами, которые были разработаны BMW.

Автопроизводитель утверждает, что они предложат на 30% более быструю зарядку по сравнению с текущими элементами, позволяя заряжать примерно 460 километров всего за десять минут.

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Говоря об электромобилях с твердотельными аккумуляторами, которые считают следующей прорывной технологией в сфере, Вебер отмечает, что до массового появления таких автомобилей на дорогах еще примерно десятилетие.

Мета По материалам:

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