Антирейтинг наименее надежных электромобилей с пробегом — Finance.ua

Антирейтинг наименее надежных электромобилей с пробегом Сегодня 06:07 — Технологии&Авто

Антирейтинг наименее надежных электромобилей с пробегом

Наиболее ненадежным электромобилем на вторичном рынке является выпускаемый с 2022 года MG4 EV.

Об этом сообщают эксперты WhatCar.

Какие автомобили признали наиболее ненадежными

Согласно результатам исследования, надежность этого авто составляет всего 63,8%, при этом 30% опрошенных владельцев столкнулись с поломками.

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Среди основных проблем MG4 EV эксперты указали на электронику, внутреннюю отделку салона, кузов, электромотор, спутниковую систему навигации и информационно-развлекательную систему, а также аккумулятор, трансмиссию и кондиционер.

Второе место в рейтинге занял Opel Corsa Electric, выпускаемый с 2019 года и по сей день.

Рейтинг надежности составляет всего 72,2%, а на поломки пожаловались 25% опрошенных владельцев. Как правило, проблемы были связаны с кондиционером, аккумулятором и электроникой.

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Замыкает «тройку» антирейтинга выпускаемый с 2019 года Porsche Taycan с рейтингом надежности на уровне 76,2%.

ТОП-5 самых ненадежных электромобилей с пробегом:

MG4 EV (2022 г. — наше время) — надежность 63,8%. Opel Corsa Electric (2019 г. — н.ч.) — надежность 72,2%. Porsche Taycan (2029 г. — н.ч.) — надежность 76,2%. Hyundai Ioniq 5 (2021 — н.ч.) — надежность 83,9%. Hyundai Ioniq (2016−2022 гг.) — надежность 84,5%.

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Ampercar По материалам:

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