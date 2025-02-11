Volvo представила недорогой и мощный электрокроссовер для бездорожья — Finance.ua
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Volvo представила недорогой и мощный электрокроссовер для бездорожья

Технологии&Авто
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Volvo представила недорогой и мощный электрокроссовер для бездорожья
Volvo представила недорогой и мощный электрокроссовер для бездорожья
В линейке Volvo EX30 2025 года произошло пополнение. Электрокроссовер получил вариант повышенной проходимости Cross Country.
Его представили за полярным кругом в Швеции, а подробности модели раскрыли на официальном сайте шведского производителя.
Новый Volvo EX30 Cross Country позиционируют как авто для любителей приключений и активного отдыха на природе, которое не вредит окружающей среде. Электрокар мало чем отличается от предсерийного концепта, показанного в 2023 году.
Кроссовер Volvo EX30 Cross Country получил пластиковый обвес и большие 18-дюймовые диски. Его клиренс увеличили и добавили защиту днища. Кроме того, электрокар отличается черным декором спереди и сзади, а на крыше можно установить багажник. В салоне изменили отделку.
Кроссовер получил защитный обвес и внедорожные шины
Кроссовер получил защитный обвес и внедорожные шины, Фото: Volvo
Электромобиль Volvo EX30 Cross Country предлагают исключительно в мощном полноприводном исполнении с двумя моторами на 428 л. с. Батарея емкостью 69 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 427 км, а ее быстрая зарядка на 80% занимает 26 минут.
Цена Volvo EX30 Cross Country пока не называется, однако известно, что электрокроссовер останется довольно недорогим, ведь стандартная модель с 428-сильной установкой стоит в Украине примерно 1,6 млн гривен.
По материалам:
Фокус
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