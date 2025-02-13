Lucid Motors отходит от автомобильного бизнеса: компания станет новым Intel для электрокаров — Finance.ua

Lucid Motors отходит от автомобильного бизнеса: компания станет новым Intel для электрокаров Сегодня 23:20 — Технологии&Авто

Lucid Motors отходит от автомобильного бизнеса: компания станет новым Intel для электрокаров

Lucid Motors планирует изменить свою стратегию, делая упор не только на выпуске автомобилей, но и на продаже технологий электродвигателей и аккумуляторов другим автопроизводителям.

По словам генерального директора компании Питера Роулинсона, в будущем до 80% бизнеса Lucid сосредоточится на лицензировании технологий, а только 20% - на продаже машин.

На саммите BloombergNEF в Сан-Франциско Роулинсон отметил, что Lucid стремится к модели, аналогичной Intel: компания планирует стать ключевым поставщиком технологий для крупных автопроизводителей. Lucid рассчитывает, что его инновационные решения помогут ускорить разработку электромобилей у других производителей.

Lucid уже продемонстрировала свои возможности, выпустив Lucid Air, который первым преодолел отметку 800 км запаса хода. Его топовая версия Air Sapphire развивает 1234 л.с. и разгоняется до 100 км/ч менее чем за 2 секунды. Главный козырь Lucid — энергоэффективность, позволяющая достигать высокой мощности с меньшим количеством аккумуляторных элементов.

Компания уже заключила контракт на 450 млн долларов с Aston Martin, предоставляя британской марке электродвигатели, аккумуляторные технологии и зарядные системы. Производство компонентов будет организовано на заводе Lucid в Аризоне.

Lucid не собирается самостоятельно выпускать комплектующие для всех клиентов. Компания предложит лицензирование, сохраняя контроль над программным обеспечением, которое управляет силовыми установками.

Ampercar По материалам:

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