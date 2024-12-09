В ближайшее время класть деньги на депозиты в банки станет менее выгодно — депутат
В ближайшее время класть деньги на депозиты в банки станет менее выгодно. Инфляция может превысить 10%, и доходность банковских вкладов перестанет покрывать рост цен.
Об этом написала член Налогового комитета Верховной Рады Нина Южанина в Telegram.
Кроме того, по ее словам, из-за повышения военного сбора с процентов по депозитам придется уплатить уже не 19,5, а 23% налогов.
«По состоянию на 2 декабря 2024 года средняя ставка по самому распространенному виду депозита — срочному на 1 год — 12,12%», — отметила Южанина.
Она привела пример: если разместить на депозите 100 тыс. гривен сроком на 1 год, то начисленные проценты (доходы) составят 12 120 грн. В пересчете на нынешний уровень инфляции 9,7% - 10 944 грн. Профит после налогообложения — 8 427 грн.
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«То есть за год 100 000 обесценятся до 90 300 грн плюс профит от депозита 8427 грн. Получим 98 727 грн условной стоимости», — пояснила депутат.
Поэтому, как отмечает Южанина, вызывает сомнение утверждение о росте средств на гривневых депозитах.
«Тем более 35,8% от общей суммы вкладов физических лиц и ФЛП размещено именно в иностранной валюте — 476,7 млрд грн в эквиваленте из 1 331,6 млрд грн», — подытожила она.
Напомним, рекордные бюджетные расходы, подкрепленные западной помощью, стимулировали рост сбережений украинцев. За последние два года они стали безналично хранить в национальной валюте на 303,2 млрд грн больше, чем до начала полномасштабного вторжения россии. Физические лица и ФЛП стали держать в банках на 289,1 млрд грн больше гривневых средств: остатки на текущих счетах выросли на 212,7 млрд грн (+69,2%), а на депозитах — на 76,4 млрд грн (+38), 3%).
По словам заместителя главы Национального банка Украины Сергея Николаевчука, две трети всех средств клиентов в банках по результатам октября — в национальной валюте. Прирост гривневых средств с начала года — более 100 млрд грн или около 7%, с начала полномасштабного вторжения — более 830 млрд гривен или около 90%. А 56% гривневых средств клиентов в банках — это средства на счетах юридических лиц.
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