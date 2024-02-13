В Австрии заявили о возможном расторжении газового контракта с россией — Finance.ua

В Австрии заявили о возможном расторжении газового контракта с россией Сегодня 11:14 — Мир

В Австрии заявили о возможном расторжении газового контракта с россией

Австрийское государство должно изучить и реализовать все варианты расторжения «кабального» контракта на поставку газа между австрийской нефтегазовой компанией OMV и российским Газпромом.

Об этом заявила министр по защите климата, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер.

«Наша зависимость от российского природного газа ставит под угрозу процветание, безопасность и будущее нашей страны. Наша цель — отказаться от российского природного газа. Как суверенная страна мы не можем просто смириться с тем, что доля российского газа увеличивается, а не уменьшается», — заявила министр.

Как отметили в министерстве, в последние десятилетия Австрия стала «очень зависимой от поставок российского газа». Последним же значительным шагом к этой зависимости стало продление долгосрочных контрактов на поставку российского природного газа в 2018 году.

«Эти ошибочные решения привели к тому, что в начале российской агрессии Австрия уже получала 80% газа из россии», — заявили в ведомстве.

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Несмотря на меры федерального правительства по уменьшению этой зависимости, доля российского природного газа все еще остается в Австрии «слишком высокой», а в последние месяцы и вовсе наблюдается ее рост. Как заявили в министерстве энергетики, одна из причин -это то, что в контрактах на поставку природного газа, заключенных австрийской OMV с «Газпромом», предусмотрено фиксированное обязательство по покупке газа (take-or-pay). Поэтому эти контракты были названы «кабальными».

«Это значит, что оплата должна быть произведена в любом случае, даже если российский газ не покупается. В результате этих кабальных контрактов, на фоне падения общего потребления газа и оставления неизменными объемов импорта, наблюдается рост доли российского природного газа. Ведь потребление газа в Австрии сократилось на четверть со 100,3 тераватт-часов в 2021 году до 75,6 тераватт-часов в 2023 году», — заявили в ведомстве.

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По словам Гевесслер, сейчас наблюдается явный провал рынка, поскольку «нероссийского природного газа достаточно, но энергетические компании его не покупают».

«Если рынок не работает, государство должно вмешаться. Я в этом убеждена: Пора законодательно закрепить обязательства по диверсификации. И я также обращаюсь ко всем ответственным в парламенте — давайте сделаем следующий шаг сейчас», — заявила она.

На этом фоне министерство энергетики предложило ряд мер, которые следует закрепить на законодательном уровне конституционным большинством. В частности, речь идет об обязательствах энергетических компаний, поставляющих газ австрийским потребителям, «быть способными заменить отказ крупнейшего единственного источника поставок другими источниками поставок». Кроме того, поставщики газа «должны предоставить доказательства постепенного увеличения доли нероссийского природного газа».

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Другой мерой была названа «подготовка к выходу из российских контрактов».

«Еще одной причиной высокого уровня зависимости является кабальное соглашение между OMV и „Газпромом“, которое предусматривает фиксированные обязательства по закупке российского газа. Для того чтобы отказаться от поставок российского газа, как это предусмотрено в Австрии и на уровне ЕС, необходимо изучить и реализовать все варианты расторжения контракта», — заявили в министерстве энергетики.

Было указано на то, что Газпром уже в одностороннем порядке сократил поставки газа в 2022 году, а «с истечением срока действия транзитного контракта через Украину снова существует риск того, что россия использует поставки газа как оружие и не будет поставлять столько, сколько запланировано».

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«По этой причине министерство защиты климата поддерживает любую возможность выхода из контракта на поставку газа из-за одностороннего невыполнения „Газпромом“ своих обязательств», — говорится в сообщении.

Кроме того, предлагается, чтобы отказ от российского газа был закреплен в новой стратегии безопасности Австрии.

Напомним, в 2018 году частично государственная австрийская компания OMV продлила контракт на поставку газа с российским «Газпромом» до 2040 года.

К моменту полномасштабного вторжения рф Австрия покупала у россии 79% своего природного газа.

В декабре 2023 года Австрия импортировала 98% своего природного газа из рф.

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Укрінформ По материалам:

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