Испания и Бельгия удвоили импорт сжиженного газа из россии — Finance.ua

Испания и Бельгия удвоили импорт сжиженного газа из россии Сегодня 05:19

С января по сентябрь 2023 года Европа импортировала примерно столько же российского сжиженного природного газа (СПГ), сколько за аналогичный период прошлого года. Испания и Бельгия удвоили импорт сжиженного газа из россии за этот период, сообщает издание Euobserver.

Среди стран-членов ЕС Испания — крупнейший импортер российского СПГ, за ней следуют Франция и Бельгия. Согласно данным, примерно 27% импортируемого Испанией СПГ поступило из россии, а в Бельгию поступило еще больше — 37%. Франция, со своей стороны, получала 15% своего СПГ из россии.

С января по июль 2023 года Испания заплатила 1,6 млрд евро за российский СПГ, что делает ее крупнейшим покупателем в ЕС. Франция и Бельгия не отстали, заплатив по 1,3 млрд евро за импорт российского СПГ.

В общей сложности, согласно отчету IEEFA, ЕС потратил около 5,5 млрд евро на российский СПГ.

Газовые санкции против россии

россия начала терять позиции на европейском рынке газа еще с прошлогоднего решения путина перевести оплату за газ на рубли. Этот шаг противоречил существующим контрактам, и страны Европы стали игнорировать это указание, заявив, что G7 не будет платить за газ в рублях по требованию кремля.

российская компания «Газпром» прибегла к практике «самоэмбарго»: она начала прекращать поставки газа странам, которые не согласны с условиями оплаты газа в рублях. Это действие было нацелено на шантаж европейцев, однако привело лишь к потере клиентов. Еврокомиссия заявила, что страны ЕС не будут платить за российский газ в рублях.

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