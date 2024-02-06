В январе Украина увеличила транзит российского газа на 32% до 1,3 млрд куб. м — Finance.ua
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В январе Украина увеличила транзит российского газа на 32% до 1,3 млрд куб. м

Энергетика
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В январе 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года Украина увеличила транзит российского природного газа на 32% до 1,29 млрд куб. м. Об этом сообщили в компании «Оператор ГТС Украины».
В 2023 году Украина сократила транзит российского газа через свою газотранспортную систему в Европу на 28,5% до 14,65 млрд куб. м по сравнению с 2022 годом.
В августе 2023 года министр энергетики Герман Галущенко заявил, что по окончании контракта на транзит газа в россию Украина не будет вести переговоры о его продлении.
В декабре 2019 года компании «Нафтогаз Украины», «Оператор ГТС Украины» и российский «Газпром» подписали договор на транзит российского газа в Европу через территорию Украины с 2020 года.
Украина и россия договорились, что по новому контракту о транзите газа на 5 лет, который может быть продлен после 2024 года, объем транзита в 2020 году составит 65 млрд куб. м газа, а в 2021—2024 годах — по 40 млрд куб. м.
По материалам:
МінПром
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