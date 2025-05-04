В Австрии планируют усилить контроль за выплатами для беженцев из Закарпатья: в чем причина — Finance.ua

В Австрии планируют усилить контроль за выплатами для беженцев из Закарпатья: в чем причина Сегодня 13:14 — Мир

В Австрии планируют усилить контроль за выплатами для беженцев из Закарпатья: в чем причина

Австрия выражает обеспокоенность ростом количества больших семей из Закарпатья, региона, не охваченного военными действиями. Местные власти начали подозревать возможное мошенничество во время получения социальной помощи. В ответ на это правительство страны намерено ужесточить контроль и ужесточить условия для выплат беженцам.

Об этом сообщает издание Kosmo.

Причины решения

Соискатели убежища из Закарпатья сталкиваются с трудностями из-за языкового барьера, поскольку многие из них не говорят ни на украинском, ни на русском, а также часто не обладают базовыми навыками грамотности.

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Это вызывает опасения по поводу возможных случаев мошенничества, связанных с программами социальной помощи.

«Наплыв искателей убежища создает организационные проблемы, особенно для школ, детских садов и общин в Зальцбурге. Около 90% заявлений о предоставлении убежища в регионе сейчас поступают от этих групп людей», — говорится в сообщении.

Сколько денег получают беженцы в Австрии

Австрия сталкивается с ощутимым финансовым влиянием из-за своей государственной программы пособия на детей, размер которого колеблется от 180 до 250 евро в зависимости от возраста ребенка, а также включает дополнительные выплаты по уходу за ребенком.

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В отличие от других искателей убежища, украинские беженцы получают значительную государственную поддержку, которая охватывает не только базовую помощь, но и жилищные субсидии, а также семейные выплаты. В настоящее время в Австрии проживает около 90 тыс. украинских беженцев.

Антон Хольцер, координатор по приюту в Зальцбурге и бывший командир спасателей Красного Креста, сообщил о случаях так называемого «беженского туризма».

Семьи, ранее получавшие социальную помощь в таких странах, как Франция и Испания, теперь переезжают в Австрию. Причиной этого может стать более выгодная финансовая поддержка, предлагаемая в Австрии.

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Новоназначенный министр по делам семьи Клаудия Плакольм объявила о создании рабочей группы, целью которой является предотвращение злоупотребления семейными выплатами.

В рамках новой политики продолжительность получения семейной помощи и пособия по уходу за ребенком будет сокращена с 1 года до 6 месяцев.

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Фокус По материалам:

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