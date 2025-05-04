В Австрии планируют усилить контроль за выплатами для беженцев из Закарпатья: в чем причина — Finance.ua
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В Австрии планируют усилить контроль за выплатами для беженцев из Закарпатья: в чем причина

Мир
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В Австрии планируют усилить контроль за выплатами для беженцев из Закарпатья: в чем причина
В Австрии планируют усилить контроль за выплатами для беженцев из Закарпатья: в чем причина
Австрия выражает обеспокоенность ростом количества больших семей из Закарпатья, региона, не охваченного военными действиями. Местные власти начали подозревать возможное мошенничество во время получения социальной помощи. В ответ на это правительство страны намерено ужесточить контроль и ужесточить условия для выплат беженцам.
Об этом сообщает издание Kosmo.

Причины решения

Соискатели убежища из Закарпатья сталкиваются с трудностями из-за языкового барьера, поскольку многие из них не говорят ни на украинском, ни на русском, а также часто не обладают базовыми навыками грамотности.
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Это вызывает опасения по поводу возможных случаев мошенничества, связанных с программами социальной помощи.

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«Наплыв искателей убежища создает организационные проблемы, особенно для школ, детских садов и общин в Зальцбурге. Около 90% заявлений о предоставлении убежища в регионе сейчас поступают от этих групп людей», — говорится в сообщении.

Сколько денег получают беженцы в Австрии

Австрия сталкивается с ощутимым финансовым влиянием из-за своей государственной программы пособия на детей, размер которого колеблется от 180 до 250 евро в зависимости от возраста ребенка, а также включает дополнительные выплаты по уходу за ребенком.
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В отличие от других искателей убежища, украинские беженцы получают значительную государственную поддержку, которая охватывает не только базовую помощь, но и жилищные субсидии, а также семейные выплаты. В настоящее время в Австрии проживает около 90 тыс. украинских беженцев.
Антон Хольцер, координатор по приюту в Зальцбурге и бывший командир спасателей Красного Креста, сообщил о случаях так называемого «беженского туризма».
Семьи, ранее получавшие социальную помощь в таких странах, как Франция и Испания, теперь переезжают в Австрию. Причиной этого может стать более выгодная финансовая поддержка, предлагаемая в Австрии.
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Новоназначенный министр по делам семьи Клаудия Плакольм объявила о создании рабочей группы, целью которой является предотвращение злоупотребления семейными выплатами.
В рамках новой политики продолжительность получения семейной помощи и пособия по уходу за ребенком будет сокращена с 1 года до 6 месяцев.
История снова повторяется: мир пошатнулся, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможности в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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По материалам:
Фокус
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