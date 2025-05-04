Греция выделяет 1 миллиард евро на соцвыплаты благодаря профициту бюджета — Finance.ua

Греция выделяет 1 миллиард евро на соцвыплаты благодаря профициту бюджета Сегодня 03:12 — Мир

Греция выделяет 1 миллиард евро на соцвыплаты благодаря профициту бюджета

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о выделении 1 миллиарда евро на финансовую помощь малоимущим домохозяйствам и государственную инвестиционную программу.

Об этом сообщает АР.

Греция вошла в число шести стран-членов ЕС, завершивших 2024 год с профицитом государственного бюджета.

Профицит Греции в размере 1,3% ВВП по сравнению с общим дефицитом в ЕС в 3,2% стал заметным улучшением финансовых показателей для страны, которую поразил долговой кризис после экономического спада 2008−2009 годов.

Куда направят средства

Как объяснил Мицотакис во время обращения к согражданам во вторник, 1 миллиард евро пойдет на помощь уязвимым группам населения.

Среди прочего, начиная с этого года, арендаторам жилья будет возвращаться стоимость месячной арендной платы в ноябре, а пожилым, инвалидам и людям без страхования будет выплачиваться 250 евро в год.

Половина суммы, 500 миллионов евро, будет выплачиваться в рамках программы государственных инвестиций, чтобы ускорить реализацию государственных инфраструктурных и социальных проектов, уточнил министр финансов Греции Кириакос Пирракакис.

Большие возможности приходят не во времена спокойствия, а в моменты нестабильности. Те, кто умеют видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн

Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.