Греция выделяет 1 миллиард евро на соцвыплаты благодаря профициту бюджета — Finance.ua
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Греция выделяет 1 миллиард евро на соцвыплаты благодаря профициту бюджета

Мир
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Греция выделяет 1 миллиард евро на соцвыплаты благодаря профициту бюджета
Греция выделяет 1 миллиард евро на соцвыплаты благодаря профициту бюджета
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис объявил о выделении 1 миллиарда евро на финансовую помощь малоимущим домохозяйствам и государственную инвестиционную программу.
Об этом сообщает АР.
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Греция вошла в число шести стран-членов ЕС, завершивших 2024 год с профицитом государственного бюджета.
Профицит Греции в размере 1,3% ВВП по сравнению с общим дефицитом в ЕС в 3,2% стал заметным улучшением финансовых показателей для страны, которую поразил долговой кризис после экономического спада 2008−2009 годов.

Куда направят средства

Как объяснил Мицотакис во время обращения к согражданам во вторник, 1 миллиард евро пойдет на помощь уязвимым группам населения.
Среди прочего, начиная с этого года, арендаторам жилья будет возвращаться стоимость месячной арендной платы в ноябре, а пожилым, инвалидам и людям без страхования будет выплачиваться 250 евро в год.
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Половина суммы, 500 миллионов евро, будет выплачиваться в рамках программы государственных инвестиций, чтобы ускорить реализацию государственных инфраструктурных и социальных проектов, уточнил министр финансов Греции Кириакос Пирракакис.
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По материалам:
Європейська правда
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