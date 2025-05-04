Мировые компании наносят вред окружающей среде на триллионы долларов — Finance.ua

Мировые компании наносят вред окружающей среде на триллионы долларов Сегодня 06:12 — Мир

Мировые компании наносят вред окружающей среде на триллионы долларов

28 триллионов долларов. Новое исследование, проведенное Дартмутским колледжем, выявило , что 111 крупнейших мировых компаний нанесли климату ущерб, оцениваемый в

Какие компании навредили больше всего

Основной вклад в разрушение экосистем внесли крупнейшие производители ископаемого топлива, такие как Saudi Aramco, газпром, ExxonMobil и другие.

Ученые использовали тысячи компьютерных симуляций, чтобы проследить, как выбросы парниковых газов от конкретных компаний повлияли на глобальную температуру и, в частности, экономические последствия экстремальной жары.

Авторы исследования подчеркивают, что их модель позволяет впервые с высокой точностью установить причинно-следственную связь между деятельностью отдельных компаний и конкретными климатическими катастрофами.

Это открывает путь к финансовой ответственности корпораций, аналогичной той, которая уже применяется к производителям табака.

Несмотря на то, что иски о климатической ответственности пока не были успешными, убедительные научные данные, по мнению экспертов, могут изменить ситуацию.

Исследование подчеркивает, что даже доли градуса, вызванные выбросами отдельных компаний, приводят к миллиардным потерям из-за экстремальной жары.

При этом текущие модели, вероятно, занижают реальный ущерб, поскольку не учитывают все климатические переменные.

Большие возможности приходят не во времена спокойствия, а в моменты нестабильности. Те, кто умеют видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн

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НВ По материалам:

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