Мировые компании наносят вред окружающей среде на триллионы долларов — Finance.ua

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Мировые компании наносят вред окружающей среде на триллионы долларов

Мир
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Мировые компании наносят вред окружающей среде на триллионы долларов
Мировые компании наносят вред окружающей среде на триллионы долларов
Новое исследование, проведенное Дартмутским колледжем, выявило, что 111 крупнейших мировых компаний нанесли климату ущерб, оцениваемый в 28 триллионов долларов.

Какие компании навредили больше всего

Основной вклад в разрушение экосистем внесли крупнейшие производители ископаемого топлива, такие как Saudi Aramco, газпром, ExxonMobil и другие.
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Ученые использовали тысячи компьютерных симуляций, чтобы проследить, как выбросы парниковых газов от конкретных компаний повлияли на глобальную температуру и, в частности, экономические последствия экстремальной жары.
Авторы исследования подчеркивают, что их модель позволяет впервые с высокой точностью установить причинно-следственную связь между деятельностью отдельных компаний и конкретными климатическими катастрофами.
Это открывает путь к финансовой ответственности корпораций, аналогичной той, которая уже применяется к производителям табака.
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Несмотря на то, что иски о климатической ответственности пока не были успешными, убедительные научные данные, по мнению экспертов, могут изменить ситуацию.
Исследование подчеркивает, что даже доли градуса, вызванные выбросами отдельных компаний, приводят к миллиардным потерям из-за экстремальной жары.
При этом текущие модели, вероятно, занижают реальный ущерб, поскольку не учитывают все климатические переменные.
Большие возможности приходят не во времена спокойствия, а в моменты нестабильности. Те, кто умеют видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн
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По материалам:
НВ
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