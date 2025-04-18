Экономический ущерб в I кв-2025 достиг $83 млрд из-за лесных пожаров в Калифорнии и глобальных катастроф — Finance.ua
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Экономический ущерб в I кв-2025 достиг $83 млрд из-за лесных пожаров в Калифорнии и глобальных катастроф

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Экономический ущерб в первом квартале 2025 года составил по меньшей мере $83 млрд, что на 57,3% превысило их объемы прошлогоднего аналогичного периода и значительно выше среднего показателя января-марта за ХХI век в $61 млрд, свидетельствует отчет о глобальных катастрофах за первый квартал — апрель 2025 года глобального страхового брокера Aon.
Отмечается, что, по предварительным данным, 64% глобального ущерба от природных катастроф были покрыты страхованием — лесные пожары в Калифорнии составляли 71% общего количества застрахованных убытков.
В то же время прогнозируется, что страховые убытки за первый квартал будут превышать $53 млрд, что значительно выше среднего показателя первого квартала за ХХI век ($17 млрд) и станет вторым по величине зарегистрированным показателем аналогичного периода после 2011 года.
В отчете подчеркивается, что разрыв в страховой защите составляет 36%, что является самым низким значением за первый квартал с 1990 года (47%), главным образом из-за высокого проникновения страхования в США, где произошло большинство убытков. Эти оценки предварительные, поскольку оценка убытков продолжается, особенно в Мьянме.
Стихийные бедствия унесли жизни более 6 тыс. человек в первом квартале 2025 года по сравнению с 1,8 тыс. в этот период в предыдущем году. Подавляющее большинство (88%) смертельных случаев связано с землетрясением в Мьянме в марте. Все остальные события за этот период повлекли в общей сложности около 700 смертей.
Aon сообщает, что в 2024 году глобальные стихийные бедствия нанесли экономический ущерб на $374 млрд (2023 год: $402 млрд), вызванный ураганами и другими стихийными бедствиями в США. Это на 14% больше среднего показателя аналогичных периодов ХХI века. Отмечается, что девятый год подряд ущерб превышает $300 млрд.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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