Мировые военные расходы выросли больше всего со времен холодной войны — Finance.ua

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Мировые военные расходы выросли больше всего со времен холодной войны

Мир
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Мировые военные расходы выросли больше всего со времен холодной войны
Мировые военные расходы выросли больше всего со времен холодной войны
Военные расходы в мире в 2024 году достигли 2,7 триллиона долларов, что на 9,4% больше по сравнению с 2023 годом.
Об этом свидетельствуют данные исследования Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
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Как отмечается, расходы на оборону выросли во всех регионах мира, с особенно быстрым ростом в Европе и на Ближнем Востоке.
К ТОП-5 стран с самыми большими военными расходами относят:
  • США;
  • Китай;
  • россию;
  • Германию;
  • Индия.
Эти страны вместе составляют 60% от мирового объема расходов, достигнув 1,635 триллиона долларов.
Европа, в том числе россия, стала главным фактором роста расходов, увеличив военные расходы на 17% до 693 миллиардов долларов.
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Расходы на оборону россии выросли на 38%, достигнув 149 миллиардов долларов, что вдвое больше по сравнению с 2015 годом.
Украина также увеличила расходы на 2,9% - до 64,7 миллиарда долларов.
Военные расходы на Ближнем Востоке достигли 243 миллиардов долларов, в том числе военные расходы Израиля выросли на 65%, достигнув 46,5 миллиарда долларов.
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Китай увеличил свои военные расходы на 7% до 314 млрд долларов, продолжая модернизацию своей армии и ядерного арсенала.
Все страны-члены НАТО увеличили свои военные расходы в 2024 году, и 18 из 32 членов потратили не менее 2% от своего ВВП на оборону.
История снова повторяется: мир пошатнулся, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх. Те, кто видит возможности в хаосе, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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По материалам:
Слово і Діло
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