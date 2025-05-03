Мировые военные расходы выросли больше всего со времен холодной войны — Finance.ua

Мировые военные расходы выросли больше всего со времен холодной войны Сегодня 20:23 — Мир

Мировые военные расходы выросли больше всего со времен холодной войны

Военные расходы в мире в 2024 году достигли 2,7 триллиона долларов, что на 9,4% больше по сравнению с 2023 годом.

Об этом свидетельствуют данные исследования Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

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Как отмечается, расходы на оборону выросли во всех регионах мира, с особенно быстрым ростом в Европе и на Ближнем Востоке.

К ТОП-5 стран с самыми большими военными расходами относят:

США;

Китай;

россию;

Германию;

Индия.

Эти страны вместе составляют 60% от мирового объема расходов, достигнув 1,635 триллиона долларов.

Европа, в том числе россия, стала главным фактором роста расходов, увеличив военные расходы на 17% до 693 миллиардов долларов.

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Расходы на оборону россии выросли на 38%, достигнув 149 миллиардов долларов, что вдвое больше по сравнению с 2015 годом.

Украина также увеличила расходы на 2,9% - до 64,7 миллиарда долларов.

Военные расходы на Ближнем Востоке достигли 243 миллиардов долларов, в том числе военные расходы Израиля выросли на 65%, достигнув 46,5 миллиарда долларов.

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Китай увеличил свои военные расходы на 7% до 314 млрд долларов, продолжая модернизацию своей армии и ядерного арсенала.

Все страны-члены НАТО увеличили свои военные расходы в 2024 году, и 18 из 32 членов потратили не менее 2% от своего ВВП на оборону.

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Слово і Діло По материалам:

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