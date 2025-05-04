60 лет в должности гендиректора: миллиардер Уоррен Баффет покидает Berkshire — Finance.ua
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60 лет в должности гендиректора: миллиардер Уоррен Баффет покидает Berkshire

Мир
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60 лет в должности гендиректора: миллиардер Уоррен Баффет покидает Berkshire
60 лет в должности гендиректора: миллиардер Уоррен Баффет покидает Berkshire
В конце 2025 года Уоррен Баффет покинет пост генерального директора Berkshire Hathaway и передаст руководство вицеголову Грегу Эйбелу. Баффет возглавлял компанию 60 лет, на протяжении которых стал одной из самых известных фигур в мире инвестиций.
Об этом сообщает Reuters.
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«Настало время, когда Грег должен стать генеральным директором компании с конца года», — сказал 94-летний Баффет на ежегодном собрании акционеров.
Он добавил, что будет держаться рядом и, возможно, будет полезным «в некоторых случаях», но окончательное слово — за Эйбелом.

Что известно о Греге Эйбеле

Грегу Эйбелу 62 года. Он стал вицеголовой Berkshire в 2018 году, а до этого руководил энергетическим подразделением компании.
Его называли преемником Баффета с 2021 года.
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Уоррен Баффет подчеркнул, что не будет продавать ни одну свою акцию компании — почти все они пойдут на благотворительность после его смерти.
Баффет превратил Berkshire из банкротного текстильного завода в конгломерат стоимостью $1,16 триллиона с сотнями бизнесов по всей Америке, а также заработал состояние $168,2 миллиарда (почти все в акциях Berkshire).
Только за этот год акции компании выросли на 19%, в то время как индекс S&P 500 снизился на 3%. Для многих инвесторов Berkshire остается надежной гаванью на фоне экономической неопределенности и политики Трампа.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал умножается там, где другие видят только ужас. Те, кто видит возможность хаоса, становятся победителями. 24 мая Invest Talk Summit — конференция для тех, кто действует, когда другие колеблются.
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По материалам:
theБабель
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