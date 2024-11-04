Баффет в этом году продал более 600 миллионов акций Apple — Finance.ua

Баффет в этом году продал более 600 миллионов акций Apple
Самая мощная американская инвестиционная компания Berkshire Hathaway, принадлежащая миллиардеру Уоррену Баффету, в этом году уже продала более 600 млн своих акций в компании Apple.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что в 2024 году Berkshire продала более 600 миллионов акций производителя iPhone, акции Apple остаются для инвесткомпании крупнейшим портфелем акций на сумму 69,9 миллиарда долларов США.
В своем квартальном отчете, опубликованном в субботу, Berkshire заявила, что в течение лета продала около 100 миллионов или 25% своих акций Apple.
В настоящее время компания Баффета владеет еще примерно 300 млн акций Apple.
Всего за последний квартал компания продала акций на общую сумму 36,1 миллиарда долларов США, в том числе на несколько миллиардов долларов акций банка Bank of America, и купила акций всего лишь на 1,5 миллиарда американских долларов.
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