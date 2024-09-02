Какими были ранние инвестиции Баффета, и во что он вкладывает сейчас — Finance.ua

Какими были ранние инвестиции Баффета, и во что он вкладывает сейчас Сегодня 20:00 — Фондовый рынок

Какими были ранние инвестиции Баффета, и во что он вкладывает сейчас

Еще в подростковом возрасте Баффет купил свои первые акции. Он начал с малых инвестиций в компании, которые, по его мнению, были недооценены. Баффет инвестировал в небольшие предприятия, например в бизнесы, которые он знал и понимал.

Одной из его первых крупных инвестиций было собственное приобретение акций компании Berkshire Hathaway, которая на тот момент была текстильной компанией. За год он заработал около 200%, увеличив активы в управлении от 105 тыс. до 300 тыс. долларов.

В то же время личный вклад Баффета составил всего 100 долларов. Вложенные ранее эти 100 долларов до 1972 года превратились в 1 млн долларов. За последние 50 лет инфляция доллара США составила более 590%. И сегодня этот миллион превратился бы практически в 7 млн ​​долларов.

Кроме того, в середине 1960-х Баффет начал активно инвестировать в страховые компании. Он приобрел компании с большими резервами капитала, такие как National Indemnity Company, что позволило ему получить значительный капитал для дальнейших инвестиций.

Он инвестирует в компании, имеющие большой потенциал для долгосрочного роста и стабильности. Это и технологические компании, которые обладали большим потенциалом для будущего роста. К примеру, его инвестиции в компании как Coca-Cola, Apple и American Express отражают эту стратегию.

Хоть и меньше, по сравнению с акциями, инвестиции в облигации также являются частью его портфеля, обычно для обеспечения стабильного дохода и диверсификации.

Акции вот каких компаний имел в своем портфеле Баффет по состоянию на конец 2023 года:

Несмотря на свой солидный возраст, Баффет продолжает активно искать возможности для приобретения компаний, соответствующих его инвестиционной философии. Эти приобретения могут быть как частными, так и полными в зависимости от возможностей и стратегической важности компании.

Добавим, что более 94% своего состояния Баффет заработал после 60 лет. Что касается его «детища», которым является Berkshire Hathaway, то с 1964 по 2022 годы акции этой компании выросли на 3 787 464%, тогда как акции основного американского индекса S&P 500 — на 24 708% за тот же период, включая дивиденды.

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