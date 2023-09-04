В августе украинцы купили больше всего новых легковых автомобилей с начала полномасштабного вторжения — Finance.ua
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В августе украинцы купили больше всего новых легковых автомобилей с начала полномасштабного вторжения

Личные финансы
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В августе украинцы купили больше всего новых легковых автомобилей с начала полномасштабного вторжения
В августе украинцы купили больше всего новых легковых автомобилей с начала полномасштабного вторжения
В августе украинцы приобрели 6 тысяч новых легковушек. Это на 46,7% больше, чем в августе 2022 года, и на 13,3% больше, чем в июле-2023.
Как пишут эксперты Института исследований авторынка, такой показатель оказался рекордным не только за последние 12 месяцев, но и со времен полномасштабного вторжения.
Таким образом, рынок новых авто в Украине постепенно восстанавливается и растет, однако до показателей, которые были до 24 февраля 2022 года, еще далеко: тогда в среднем продавали около 10 тысяч легковушек каждый месяц.
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В целом с января по август 2023 года украинцы впервые зарегистрировали 39,9 тысяч новых легковых автомобилей, что на 58,3% больше, чем за аналогичный период 2022 года, и даже на 8 сотен автомобилей больше, чем за весь 2022 год в целом.
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua
Большинство новых легковых автомобилей в августе (90,6%, 5 468 штук) были импортированы из-за рубежа. Доля легковых автомобилей, изготовленных в Украине методом крупноузловой сборки или переоборудованных из импортных машинокомплектов, составила 9,4% (565 шт.).
Больше всего новых автомобилей в течение прошлого месяца зарегистрировали в Киеве (2 159 шт.) и Киевской области (688 шт.) — вместе это почти половина (47,2%) от общего количества впервые зарегистрированных новых легковушек в августе. Также их активно регистрировали в Днепропетровской (512 шт.), Одесской (372 шт.) и Львовской (342 шт.) областях.
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Меньше всего новых машин впервые зарегистрировали в Херсонской (2 шт.), Луганской (11 шт.), Донецкой (18 шт.), Черновицкой (49 шт.) и Черниговской (60 шт.) областях.

Самые популярные новые импортные легковушки

Чаще всего в августе, как и в прошлом месяце, при покупке новой легковушки украинцы выбирали Toyota (987 шт., 16,4%). Второе место занял бренд Volkswagen (635 шт., 10,5%).
На третьем месте разместился бренд Renault (472 шт., 7,8%), а на четвёртое поднялось BMW (435 шт., 7,2%). Замыкает первую пятерку Skoda (400 шт., 6,6%).
Инфографика: eauto.org.ua
Инфографика: eauto.org.ua
Среди моделей в восьмом месяце 2023 года лидером продаж остается Renault Duster (355 шт.). На втором месте разместилась Toyota RAV-4 (307 шт.). Третью строчку занял электрический Volkswagen ID.4 (271 шт.).
На четвертое место поднялась Toyota Land Cruiser Prado (154 шт.), а на пятое — Toyota Camry (150 шт.).
  1. Renault Duster — 355 шт.
  2. Toyota RAV-4 — 307 шт.
  3. Volkswagen ID.4 — 271 шт.
  4. Toyota Land Cruiser Prado — 154 шт.
  5. Toyota Camry — 150 шт.
  6. Volkswagen Touareg — 143 шт.
  7. Toyota Corolla — 132 шт.
  8. Hyundai Tucson — 131 шт.
  9. Mazda CX-5 — 128 шт.
  10. Suzuki Vitara — 117 шт.
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Среди новых легковушек, изготовленных или переоборудованных в Украине и зарегистрированных в августе, самой популярной оказалась Skoda Kodiaq (104 шт.), которая производится на закарпатском заводе «Еврокар» методом крупноузловой сборки, а также полицейские Renault Duster (103 шт.) и Toyota Corolla (91 шт.). Переоборудованием последних занимается компания СКС.

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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