ТОП-5 самых популярных марок легковых автомобилей из салонов в Украине — Finance.ua
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ТОП-5 самых популярных марок легковых автомобилей из салонов в Украине

Технологии&Авто
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ТОП-5 самых популярных марок легковых автомобилей из салонов в Украине
ТОП-5 самых популярных марок легковых автомобилей из салонов в Украине
В августе украинский автопарк пополнили 5,8 тыс. новых легковых авто, что почти вдвое больше, чем годом ранее, по отношению к июлю потребительская активность увеличилась на 9%.
Об этом сообщает Укравтопром.
Наибольшим спросом в августе пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 1118 шт. По сравнению с прошлым годом августовская реализация новых Toyota в Украине увеличилась на 49%.
Второй по популярности была марка Volkswagen, регистрации автомобилей которой выросли почти вчетверо — до 611 ед.
На третьей позиции в рейтинге Renault — 501 авто (+143%).
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Четвертый результат у BMW — 433 авто (+120%).
Спрос на автомобили Škoda вырос на 145% в годовом исчислении — до 394 автомобилей, этого хватило на пятое место.
Титул бестселлера на рынке новых легковушек в августе достался автомобилю Renault Duster — 473 регистрации.
Всего с января по август 2023 украинцы приобрели и поставили на учет более 38,1 тыс. новых легковых авто, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Справка Finance.ua:

В Украине множество бюджетных автомобилей, которые можно купить новыми в 2023 году. Все эти автомобили доступны по цене ниже 700 000 грн. В пятерку самых дешевых новых автомобилей вошли:
  1. Chery Tiggo 2 — от $12 510 (470 000 грн).
  2. Dongfeng EX-1 — от $14 700 (552 279 грн).
  3. Chery Tiggo 2 Pro — от $14 871 (558 700 грн).
  4. MG 5 — от $14 876 (558 894 грн).
  5. Fiat Fiorino — от $14 906 (560 000 грн).
Важное напоминание для автовладельцев: Finance.ua запустило продажу карт технической помощи-Assistance. Эвакуация авто на СТО, аварийное открытие дверей, замена колеса — эти и другие услуги будут доступны для вас 24/7 — без выходных и в течение всего года.

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По материалам:
Finance.ua
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