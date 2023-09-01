На какое авто могут накопить представители разных профессий за 2−3 года — Finance.ua

На какое авто могут накопить представители разных профессий за 2−3 года Сегодня 14:00 — Личные финансы

На какое авто могут накопить представители разных профессий за 2−3 года

Work.ua посчитал, на какие автомобили представители разных профессий накопят в течение 2−3 лет. Чтобы вывести приближенную к реальности сумму, эксперты решили воспользоваться методом распределения бюджета по правилу «50/30/20», где 50% бюджета вы выделяете на основные нужды, 30% — на желания и 20% — на сбережения.

«Это позволит нам приблизиться к ситуации, где человек хочет накопить сумму для совершения большой покупки, но обычно не может ежемесячно откладывать полный объем зарплаты, потому что, кроме сбережений, есть и другие расходы, такие как коммунальные платежи, еда и т. д. », — утверждают аналитики

Учитель английского языка

Средняя зарплата учителя английского языка, по данным work. u, составляет 19 000 грн. Должности с аналогичной зарплатой: инженер-технолог, редактор, геолог, HTML-верстальщик, заведующий, домохозяйка, SMM-менеджер, фрезеровщик.

2 494 доллара и 3 741 доллар. По модели распределения «50/30/20» — 20% этой суммы работник будет откладывать на покупку автомобиля два-три года. Считаем: 20% от 19 000 грн — это 3 800 грн * на 24 и 36 месяцев. Получаем 91 200 грн и 136 000 грн, которые делим на 36,56 (нынешний курс доллара по данным НБУ) и суммы

Альтернатива ВАЗ и Lada

Может показаться, что за 2−3 тыс. долларов на рынке не найти ничего достойного и рассчитывать стоит только на ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК. Но такое мнение ошибочно. Прежде всего указанные выше бренды — российский автопром.

Эксперты советуют присмотреться к самым популярным производителям по количеству подержанных авто в Украине вместо «АвтоВАЗ»:

VAG-группа, Германия. Имеет около 19 тыс. предложений на рынке от брендов: Audi, Volkswagen, Skoda, Seat.

General Motors, США. Приблизительно 17 тыс. предложений на рынке от брендов: Chevrolet, Daewoo, Opel.

Концерн Toyota, Япония. Приблизительно 6 тыс. предложений на рынке от брендов: Toyota, Lexus, Daihatsu, Scion и теперь Subaru.

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Хорошая альтернатива ВАЗ 2108/2109(21 099) среди таких моделей, как:

Skoda Fabia с 1.2/1.4 и Octavia с 1.6 атмосферным бензиновым мотором.

Seat Ibiza или Cordoba тоже с 1.2/1.4/1.6 атмосферным бензиновым мотором.

Volkswagen Golf или Passat. Огромное преимущество этих авто — унификация запчастей и моторов, что облегчает их поиски и уменьшает ценник содержания и обслуживания на всем промежутке эксплуатации.

Opel Corsa, Astra или Zafira с линейкой атмосферных бензиновых двигателей от 1.2 до 1.8.

Среди Toyota неизменные модели Corolla и Camry.

На какие именно авто стоит обратить внимание в диапазоне стоимости от 2200 долларов:

Автомобили японского происхождения начала и середины 90-х годов. Когда-то это были легендарные автомобили, о прочности которых до сих пор слагают легенды. Рассмотрите такие марки как Toyota (Corolla, Camry, Avensis, Carina E); Mazda (323, 626, 929); Nissan (Micra, Maxima, Primera) и Mitsubishi (Lancer от V+ поколения, Carisma, Galant). По немецкому автопрому: Volkswagen (Golf ¾, Passat b¾); Seat (Cordoba, Ibiza); Skoda (Fabia, Felicia, Forman) и Opel (Corsa, Astra). Корейские авто, где определенные модели обрели свою славу на территории Украины: Chevrolet Lanos, он же ZAZ Sens — настоящий «бестселлер», которому не нужно лишнего описания, и Daewoo (Lanos, Matiz, Nubira). Третий и последний вариант — автомобили определенных брендов китайского автопрома: Geely (MK, CK, MR) и Chery (Amulet, QQ). Эти авто занимают последнее место в этом списке рекомендаций, потому что по сравнению с другими проигрывают по параметрам комфорта и надежности. В любом случае, даже они на порядок выше ВАЗа и отлично подойдут для «дежигулизации» украинского автомобильного рынка.

Маркетолог

Средняя зарплата маркетолога в Украине составляет 25 000 грн. Должности с аналогичной зарплатой: директор школы, PR-менеджер, сценарист, финансист, колорист, архитектор, дизайнер мебели, ландшафтный дизайнер, торговый и медицинский представитель, SEO-специалист, главный бухгалтер.

По выбранной модели считаем: 20% от 22 500 грн — это 5 000 грн * на 24 и 36 месяцев. Получаем 120 000 грн и 180 000 грн, которые делим на 36,56 (нынешний курс доллара, по данным НБУ) и суммы 3 282 доллара и 4 923 доллара.

Бюджет 3 500−4 400 долларов: что можно приобрести

Относительно авто бюджетом от 3 500 до 4 400 долларов (в этой ценовой категории — одни и те же модели, но в разном состоянии), можно смело рассматривать тот же концерн VAG (Skoda, Seat, Volkswagen, Audi). Но с уточнением на градацию стоимости бренда: Skoda и Seat будут самыми дешевыми из этого списка, соответственно Audi — премиальным и дорогим.

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Итак, критерии выбора остаются: массовость модели, ремонтопригодность, экономичность. По всем параметрам лидером является автомобиль В-класса (городской, малолитражный хэтчбек/универсал) Skoda Fabia I и II поколений. Она была бестселлером в своей ценовой категории и прославилась выносливостью и надежностью.

За 4 400 долларов можно рассматривать Skoda с АКПП, что подарит вам другой уровень комфорта. Skoda Fabia также не отстает, ведь была оборудована сверхнадежным японским «автоматом», что дает ей преимущество над своими «старшими собратьями» Volkswagen и Audi, которые в этом ценовом бюджете оборудованы провальными и очень дорогостоящими в ремонте коробками.

По вышеописанным критериям можно выбрать также и Seat Ibiza, Volkswagen Polo.

Риелтор

Средняя зарплата риелтора в Украине составляет 35 000 грн. Должности с аналогичной зарплатой: стоматолог, специалист по финансовой отчетности, руководитель интернет-магазина/строительного проекта/отдела закупок, бизнес-аналитик, автомаляр, главный редактор.

По подсчетам, работник за два года сможет накопить 4595 долларов, за три — 6892 доллара.

Бюджет от 5 700 долларов: что можно приобрести

С таким бюджетом вы имеете полную свободу выбора: пальма первенства среди лидеров отдается корейским производителям — Hyundai и KIA, а модели становятся моложе, и вы можете приобрести более новый автомобиль, выпущенный после 2010 года.

Из корейского автопрома следует рассмотреть:

Hyundai Getz с 1.6 атмосферным бензиновым мотором и АКПП. Это компактный городской хэтчбек с умеренным клиренсом, а также надежная и классическая АКПП от японской Mitsubishi А4АF. Эта коробка считается очень надежной, неприхотливой к масляному сервису, выдерживает длительные нагрузки в городских пробках. После капитального ремонта мастера спокойно дают 1−2 года гарантии на эти коробки. Hyundai Matrix с 1.6/1.8 атмосферным бензиновым мотором и АКПП. По основным силовым агрегатам и узлам Getz и Matrix идентичны, но последний — это семейный субкомпактный минивэн, который станет лучшим выбором для молодой семьи, как в городе, так и за его пределами. С ГБО он будет тратить около 250 грн на 100 км вашего путешествия. Hyundai Accent III и IV поколений. Этот городской седан снискал огромную славу у самой придирчивой категории водителей — таксистов и торговых представителей. Это дает автомобилю большой запас доверия, ведь он прошел проверку плохим топливом, низкокачественной смазкой, дешевыми расходными материалами и завоевал свое место на нашем автомобильном рынке. Мотор и коробка идентичны предшественникам из этого списка. Есть определенные нарекания к моторам поколения G4, но он достаточно распространен. В интернете достаточное количество контрактных моторов, а среди мотористов он пользуется определенным спросом, и его готовы ремонтировать где угодно.

PHP-программист

Средняя зарплата PHP-программиста в Украине составляет 42 500 грн. Должности с аналогичной зарплатой: топ-менеджер, водитель-международник.

За два года работник сможет накопить 5579 долларов, а за три — 8369 долларов.

Бюджет от 7 800 долларов: что можно приобрести

За эти деньги можно купить любое бюджетное авто на вторичном рынке и рассматривать автомобили из США, но подойдем к этому более рационально и позаботимся о комфорте и безопасности на дороге. Рассмотрим следующие варианты:

Skoda Fabia II поколение с 1.6 MPI атмосферным бензиновым мотором и японской классической 6-ступенчатой ​​гидротрансформаторной АКПП. II поколение знаменитой Fabia объединило как передовые технологии, так и комплектовалось проверенными временем надежными и простыми агрегатами. Skoda Octavia A5 — автомобиль С класса, но почти идентичный с Fabia II. Octavia A5 — это городской седан/универсал, позволяющий выполнять больше функций без излишней потери ресурсов. На 1.6 MPI легко устанавливается ГБО IV поколения. Расход газа составляет 10−12 литров даже с АКПП, что в наше кризисное время выгодное решение. KIA Soul — субкомпактный кроссовер от корейского производителя KIA Motors. Это новый класс авто в предложенном бюджете, ведь до 5 тысяч долларов кроссоверы даже не стоит рассматривать. KIA Soul имеет относительно новый тип технологий и кузова, который начал набирать свою популярность после 2005 года и полноценно вытеснил с рынка новых авто кузов по типу универсала. Что касается отзывов о Soul, то это замечательное авто для города с большим клиренсом, умеренно жесткой подвеской и с проверенными временем моторами и комплектовалось двумя разными АКПП.

По основным характеристикам потребления топлива все три авто идентичны и заслуживают вашего внимания.

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