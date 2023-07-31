Названы самые доступные новые автомобили в Украине в 2023 году — Finance.ua

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Названы самые доступные новые автомобили в Украине в 2023 году

Технологии&Авто
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Названы самые доступные новые автомобили в Украине в 2023 году
Названы самые доступные новые автомобили в Украине в 2023 году
В Украине множество бюджетных автомобилей, которые можно купить новыми в 2023 году. Все эти автомобили доступны по цене ниже 700 000 грн. Фокус рассказал, какие самые дешевые модели есть в продаже.
Всего за июнь украинцы приобрели почти 1,5 тысячи новых автомобилей. При этом увеличился спрос на полностью электрические модели. За месяц в Украине купили более 600 таких автомобилей.
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Рейтинг составлен на основе тысяч объявлений на крупнейших сайтах по продаже автомобилей в Украине. В список вошли только самые дешевые модели, доступные для покупки.

Топ 10 самых дешевых новых автомобилей в Украине:

  1. Chery Tiggo 2 — от $12 510 (470 000 грн).
  2. Dongfeng EX-1 — от $14 700 (552 279 грн).
  3. Chery Tiggo 2 Pro — от $14 871 (558 700 грн).
  4. MG 5 — от $14 876 (558 894 грн).
  5. Fiat Fiorino — от $14 906 (560 000 грн).
  6. Dongfeng Nano Box — от $15 500 (582 335 грн).
  7. JAC J7 — от $15 624 (587 000 грн).
  8. JAC JS2 — от $15 704 (590 000 грн).
  9. Chery Tiggo 4 и Fiat 500 — от $16 047 (602 900 грн).
  10. Citroen C-Elysee — от $16 715 (628 000 грн).
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По материалам:
Фокус
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