Названы самые доступные новые автомобили в Украине в 2023 году — Finance.ua

Названы самые доступные новые автомобили в Украине в 2023 году
В Украине множество бюджетных автомобилей, которые можно купить новыми в 2023 году. Все эти автомобили доступны по цене ниже 700 000 грн. Фокус рассказал, какие самые дешевые модели есть в продаже.
Всего за июнь украинцы приобрели почти 1,5 тысячи новых автомобилей. При этом увеличился спрос на полностью электрические модели. За месяц в Украине купили более 600 таких автомобилей.
Рейтинг составлен на основе тысяч объявлений на крупнейших сайтах по продаже автомобилей в Украине. В список вошли только самые дешевые модели, доступные для покупки.
Топ 10 самых дешевых новых автомобилей в Украине:
- Chery Tiggo 2 — от $12 510 (470 000 грн).
- Dongfeng EX-1 — от $14 700 (552 279 грн).
- Chery Tiggo 2 Pro — от $14 871 (558 700 грн).
- MG 5 — от $14 876 (558 894 грн).
- Fiat Fiorino — от $14 906 (560 000 грн).
- Dongfeng Nano Box — от $15 500 (582 335 грн).
- JAC J7 — от $15 624 (587 000 грн).
- JAC JS2 — от $15 704 (590 000 грн).
- Chery Tiggo 4 и Fiat 500 — от $16 047 (602 900 грн).
- Citroen C-Elysee — от $16 715 (628 000 грн).
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