Эксперты назвали самые надежные и самые проблемные автомобили в разных классах — Finance.ua

Эксперты назвали самые надежные и самые проблемные автомобили в разных классах Сегодня 21:21 — Технологии&Авто

Эксперты назвали самые надежные и самые проблемные автомобили в разных классах

Популярность подержанных авто растет в Европе по нескольким причинам, среди которых нежелание многих автомобилистов пересаживаться на электромобили, ограниченное предложение относительно новых моделей из-за пандемии и спрос на экологически чистые подержанные автомобили для использования в зонах с низким уровнем выбросов.

Это означает, что сейчас как никогда важно выбирать подержанный автомобиль с умом, а надежность является решающим фактором для снижения затрат — особенно если вы приобретаете подержанную машину, на которую больше не распространяется гарантия производителя. Именно здесь это исследование надежности пригодится.

Чтобы помочь покупателям подержанных автомобилей выбрать лучшие модели в возрасте от шести до 20 лет, эксперты издания What Car совместно с MotorEasy попросили почти 25 000 автовладельцев рассказать, насколько надежными были их автомобили за предыдущие 24 месяца. Давайте посмотрим на результаты, класс за классом:

Самые надежные небольшие автомобили

1 место: Honda Jazz (2015−2020) — рейтинг надежности 100%.

Третье поколение Jazz предлагает низкие эксплуатационные расходы, которые вы ожидаете от небольшого автомобиля, а также пространство и практичность мини-паркетника. Кроме того, он вряд ли подведет вас, ведь он чрезвычайно надежен. По словам владельцев, принявших участие в опросе, у Jazz не было ни одной неисправности.

2 место: Toyota Yaris (2011−2020) — рейтинг надежности 98,6%.

3 место: Suzuki Swift (2010−2017) — рейтинг надежности 98,1%.

Наименее надежные малолитражки

1. Citroën C3 (2010−2016) — рейтинг надежности 53,0%.

Что выходит из строя? Кондиционер, тормоза — 13%, двигатель, выхлопная система, коробка скоростей/сцепления, подвеска — 9%, аккумулятор, электричество двигателя, топливная система, навигатор, рулевое управление — 4%. У C3, о которых рассказали, был широкий спектр проблем, но чаще всего были проблемы с кондиционером и тормозной системой.

Из-за них более 50% автомобилей стали непригодными для езды, а 40% из них простояли в гараже больше недели. Единственная хорошая новость состоит в том, что 10% неисправных автомобилей были отремонтированы бесплатно, а 43% счетов составили менее 200 фунтов стерлингов, но остальным владельцам пришлось найти от 201 до 750 фунтов стерлингов, чтобы отремонтировать свои машины.

2 место: Ford Fiesta (2002−2008) — рейтинг надежности 65,5%.

3 место: Nissan Micra (2010−2016) — рейтинг надежности 66,4%.

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Самые надежные семейные автомобили

1 место: Mazda 3 (2014−2019) — рейтинг надежности 99,3%.

Mazda 3 — это отличный семейный автомобиль с рядом экономных, но мощных двигателей. Если вы выбираете бензиновую модель, она также должна быть очень надежной. Лишь 4% автомобилей, о которых сообщалось в исследовании, были неисправными, и единственным проблемным местом была электрическая система, не связанная с двигателем. Дизельные версии, однако, не столь хорошо справляются с надежностью. На всех неисправных автомобилях можно было ездить и все они были отремонтированы за день или меньше. Что еще лучше, все ремонтные работы стоили не больше 50 фунтов стерлингов, так что ни один владелец не остался без денег.

2 место: Honda Civic бензин (2012−2017) — рейтинг надежности 96,2%.

3 место: Hyundai i30 (2012−2017) — рейтинг надежности 94,9%.

Наименее надежные семейные автомобили

1 место: Vauxhall Astra бензин (2009−2015) — рейтинг надежности 50,5%.

Астры с бензиновым двигателем гораздо более подвержены проблемам, чем дизельные: 44% автомобилей, о которых рассказали, вышли из строя по сравнению с 29% дизелей. Самыми распространенными были проблемы с тормозами, кондиционером и двигателем, за ними следовали проблемы с аккумулятором, кузовом, электричеством, выхлопной системой, коробкой и подвеской.

К счастью, счета за ремонт были в большинстве своем умеренными: 70% работ стоили не более 300 фунтов стерлингов, хотя некоторые владельцы выложили до 1500 фунтов стерлингов. На трех четвертях автомобилей все еще можно было ездить, и большинство из них вернулись из мастерской менее чем через неделю.

2 место: Volkswagen Golf дизель (2003−2009) — рейтинг надежности 66,1%.

3 место: Volkswagen Golf (2009−2013) — рейтинг надежности 68,1%.

Самые надежные представительские автомобили

1 место: Ford Mondeo (2014−2022) — рейтинг надежности 98,3

Mondeo никогда не был таким привлекательным, как Audi или BMW, но он имеет одно преимущество над премиальными представительскими автомобилями — почти безупречную надежность. Лишь 3% людей, прошедших опрос о надежности, сказали, что их автомобиль выходил из строя в течение последних 24 месяцев, и единственными областями, которые вызвали проблемы, были электрические системы, не связанные с двигателем.

На всех неисправных автомобилях можно было ездить, а все ремонтные работы были выполнены менее чем за неделю. Единственный недостаток этой компании состоит в том, что ни одна работа не была проделана бесплатно, поэтому владельцам приходилось искать от 301 до 500 фунтов стерлингов для покрытия расходов на ремонт.

2 место: Toyota Avensis (2009−2015) — рейтинг надежности 95,6%.

3 место: BMW 3 Series бензин (2012−2019) — рейтинг надежности 93,3%.

Наименее надежные представительские автомобили

1 место: Mercedes C-Class бензин (2014−2021) — рейтинг надежности 54,9%.

2 место: Mercedes C-Class дизель (2007−2014) — рейтинг надежности 67,5%.

3-й наименее надежный: Volkswagen Passat (2005−2015) — рейтинг надежности 68,3%.

Самые надежные роскошные автомобили

1. Audi A7 (2010−2017) — рейтинг надежности 90,1%.

2-й по надежности: Jaguar XJ (2010−2019) — рейтинг надежности 87,8%.

3-й самый надежный: Mercedes-Benz E-Class (2009−2016) — рейтинг надежности 85,3%.

Наименее надежные роскошные автомобили

1. Jaguar XF (2015 — настоящее время) — рейтинг надежности 67,3%.

2-й менее надежный: Audi A8 (2010−2017) — рейтинг надежности 74,7%.

3-й менее надежный: Mercedes-Benz E-Class (2002−2009) — рейтинг надежности 7,7%.

Самые надежные небольшие внедорожники

1. Kia Soul дизель (2014−2019) — оценка надежности 100%

2-й самый надежный: Suzuki Vitara (2015 — до сих пор) — рейтинг надежности 99,3%.

3-й самый надежный: Ssangyong Tivoli (2015 — настоящее время) — рейтинг надежности 91,6%.

Наименее надежные небольшие внедорожники

1. Peugeot 2008 (2013−2019) — рейтинг надежности 50,6%.

2-й менее надежный: Land Rover Freelander (2006−2014) — рейтинг надежности 79,4%.

3-й наименее надежный: Nissan Juke (2010−2019) — рейтинг надежности 84,9%.

Самые надежные семейные внедорожники

1. Kia Sportage дизель (2016−2021) — рейтинг надежности 98,1%.

2-й самый надежный: BMW X1 (2015−2022) — рейтинг надежности 94,7%.

3-й самый надежный: Mercedes GLA (2014−2020) — рейтинг надежности 94,1%.

Наименее надежные семейные внедорожники

1. Range Rover Evoque (2011−2019) — рейтинг надежности 56,2

2-й менее надежный: Nissan Qashqai бензин (2007−2013) — рейтинг надежности 64,4%.

3-й наименее надежный: Dacia Duster (2013−2018) — рейтинг надежности 68,2%.

Самые надежные большие внедорожники

1. Honda CR-V дизель (2006−2012) — рейтинг надежности 95,7%.

2-й по надежности: Toyota RAV4 (2013−2019) — рейтинг надежности 94,1%.

3-й самый надежный: Honda CR-V бензин (2012−2018) — рейтинг надежности 92,8%.

Наименее надежные большие внедорожники

1. Land Rover Discovery Sport (2014 — настоящее время) — рейтинг надежности 55,4

2-й наименее надежный: Nissan X-Trail (2014−2021) — рейтинг надежности 58,3%.

3-й наименее надежный: Ford Kuga (2008−2013) — рейтинг надежности 61,6%.

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Самые надежные электрические и гибридные автомобили

1. Kia Niro Hybrid (2016−2022) — рейтинг надежности 100%

2-й по надежности: Lexus CT (2011 — настоящее время) — рейтинг надежности 99,2%.

3-й самый надежный: Lexus IS (2013−2021) — рейтинг надежности 97,7%.

Наименее надежные электрические и гибридные автомобили

1. Lexus RX (2009−2016) — рейтинг надежности 61,6%.

2-й наименее надежный: Tesla Model S (2014 — настоящее время) — рейтинг надежности 67,5%.

3-й наименее надежный: Toyota Prius (2009−2015) — рейтинг надежности 88,5%.

Самые надежные спортивные автомобили и купе

1. Mazda MX-5 (2015 — до сих пор) — рейтинг надежности 96,8

2-й самый надежный: Audi TT (2014 — настоящее время) — рейтинг надежности 94,2%.

3-й самый надежный: Jaguar XK (2006−2015) — рейтинг надежности 92,5%.

Наименее надежные спортивные автомобили и купе

1. Mercedes CLS (2011−2018) — рейтинг надежности 52,9%.

2-й наименее надежный: BMW 3 серии купе (2006−2013) / BMW 3 серии кабриолет (2007−2014) — рейтинг надежности 53,0%.

3-й наименее надежный: BMW 6 серии купе/кабриолет (2011−2018) — рейтинг надежности 75,3%.

Самые надежные минивэны

1. Mercedes B-Class дизель (2012−2019) — рейтинг надежности 98,3%.

2-й самый надежный: Kia Venga (2010−2019) — рейтинг надежности 95,8%.

3-й самый надежный: Vauxhall Zafira Tourer (2013−2018) — рейтинг надежности 86,4%.

Наименее надежные минивэны

1. Ford Galaxy дизель (2006−2015) — рейтинг надежности 33,1%.

2-й наименее надежный: Vauxhall Zafira (2005−2016) — рейтинг надежности 58,7%.

3-й наименее надежный: Volkswagen Touran (2003−2015) — рейтинг надежности 68,7%.

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Avtosota По материалам:

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