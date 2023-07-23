В США дешевеют подержанные авто: какие модели больше всего упали в цене — Finance.ua

В США дешевеют подержанные авто: какие модели больше всего упали в цене
Недавно стало известно, что в США произошло снижение цен на автомобили с пробегом. Информация опубликована на платформе iSeeCars.
Согласно данным, цены на автомобили упали на 3,6%. Конечно, для украинцев это позитивная новость, ведь теперь авто станут доступнее.
Мы уже не раз писали, что в Украине растет спрос на электрокары, а они претерпели наибольшее падение — 30% за год.
Если проследить хронологию падения цен, то в январе цены снизились на 8,8%, в марте — на 16,8%, в июне — на 29,5%.
Какие подержанные автомобили из США подешевели в 2023 году
- Tesla Model 3 — подешевела на 30,5% (средняя цена $37 023)
- Tesla Model X — -21,3% ($70 158)
- Nissan Leaf — -19,2% ($22 504)
- Tesla Model S — -19% ($64 938)
- Range Rover — -18,5% ($75 481)
- Range Rover Velar — -17,5% ($46 269)
- Land Rover Discovery — -16,8% ($40 986)
- Hyundai Ioniq Hybrid — -16,2% ($20 148)
- Jaguar E-Pace — -16,2% ($33 213)
- BMW 5 Series PHEV — -15,5 ($33 607)
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