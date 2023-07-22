На что украинцы обращают особое внимание при выборе авто: исследование — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

На что украинцы обращают особое внимание при выборе авто: исследование

Технологии&Авто
26
На что украинцы обращают особое внимание при выборе авто: исследование
На что украинцы обращают особое внимание при выборе авто: исследование
При выборе автомобиля украинцы, прежде всего, интересуются ценой машины. Но очень редко спрашивают об условиях кредитования.
Опрос провела компания Autolist по заказу портала Avtosota.

Что интересует украинцев при выборе авто

  • цена — 79%;
  • надежность — 65%;
  • отсутствие навязанных услуг при покупке — 45%;
  • расход топлива — 39%;
  • комплектация — 31%;
  • коробка передач — 29%;
  • удобство салона — 25%;
  • класс автомобиля — 22%;
  • тип кузова — 21%;
  • внешний вид — 21%.

Что мало интересует при выборе авто

  • кредитование при покупке — 17%;
  • марка авто — 16%;
  • отделка интерьера — 7%;
  • остаточная стоимость при перепродаже — 5%;
  • наличие автомобиля на складе продавца — 4%.

Что интересует при покупке подержанного авто

  • техническое состояние — 81%;
  • отсутствие случаев ДТП — 61%;
  • год выпуска — 57%;
  • цена — 49%;
  • состояние кузова — 48%;
  • пробег — 31%.
Гендерные отличия
  • Для женщин стоимость нового авто при покупке важнее (86%), чем для мужчин (72%). Мужчины обращают внимание на надежность (66% против 64% женщин), тип кузова (25% против 16%) и марку авто (18% против 15%).
  • Что касается подержанных автомобилей, то мужчин чаще беспокоит состояние кузова и покрытия (56%), чем женщин (43%). Женщины смотрят, прежде всего, на стоимость автомобиля (52% против 45% мужчин) и техническое состояние авто (85% против 77%).
Кстати, если вы попали в непредвиденную ситуацию на дороге, Finance.ua может вам помочь. Мы предлагаем услуги Ассистанса: эвакуацию авто с места ДТП/поломки, аварийное открытие дверей, запуск двигателя и прочее.
Покупайте онлайн карту Assistance и получайте круглосуточную поддержку в пути
По материалам:
Avtosota
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.