На что украинцы обращают особое внимание при выборе авто: исследование — Finance.ua

На что украинцы обращают особое внимание при выборе авто: исследование Сегодня 16:22 — Технологии&Авто

На что украинцы обращают особое внимание при выборе авто: исследование

При выборе автомобиля украинцы, прежде всего, интересуются ценой машины. Но очень редко спрашивают об условиях кредитования.

Опрос провела компания Autolist по заказу портала Avtosota

Что интересует украинцев при выборе авто

цена — 79%;

надежность — 65%;

отсутствие навязанных услуг при покупке — 45%;

расход топлива — 39%;

комплектация — 31%;

коробка передач — 29%;

удобство салона — 25%;

класс автомобиля — 22%;

тип кузова — 21%;

внешний вид — 21%.

Что мало интересует при выборе авто

кредитование при покупке — 17%;

марка авто — 16%;

отделка интерьера — 7%;

остаточная стоимость при перепродаже — 5%;

наличие автомобиля на складе продавца — 4%.

Что интересует при покупке подержанного авто

техническое состояние — 81%;

отсутствие случаев ДТП — 61%;

год выпуска — 57%;

цена — 49%;

состояние кузова — 48%;

пробег — 31%.

Гендерные отличия

Для женщин стоимость нового авто при покупке важнее (86%), чем для мужчин (72%). Мужчины обращают внимание на надежность (66% против 64% женщин), тип кузова (25% против 16%) и марку авто (18% против 15%).

Что касается подержанных автомобилей, то мужчин чаще беспокоит состояние кузова и покрытия (56%), чем женщин (43%). Женщины смотрят, прежде всего, на стоимость автомобиля (52% против 45% мужчин) и техническое состояние авто (85% против 77%).

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Avtosota По материалам:

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