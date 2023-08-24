ТОП-5 бензиновых автомобилей с самым низким расходом топлива — Finance.ua
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ТОП-5 бензиновых автомобилей с самым низким расходом топлива

Технологии&Авто
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ТОП-5 бензиновых автомобилей с самым низким расходом топлива
ТОП-5 бензиновых автомобилей с самым низким расходом топлива
Топливная эффективность остается первоочередным соображением для людей, ищущих экономичные автомобили. Одним из способов освободиться от постоянных покупок бензина является переход на электромобили, однако практичность этого перехода остается помехой для многих.
В недавнем выпуске журнал Cars представил подборку наиболее экономичных бензиновых автомобилей, которые могут похвастаться поразительными показателями потребления горючего — менее 7,5 литра на 100 километров пробега.
Первое место в этом рейтинге занял компактный японский хэтчбек Mitsubishi Mirage. Аналитики определили, что эта 5-дверная жемчужина тратит всего 6,5 литра бензина на 100 километров, устанавливая образец эффективности.
Следом за ним на второй позиции расположился корейский седан Hyundai Elantra с отличным средним потреблением топлива 7,1 литра на 100 километров.
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За пределами пьедестала самыми экономичными бензиновыми автомобилями в мире в 2023 году стали корейская Kia Rio и японская Toyota Corolla. Впечатляет, что обе модели сохраняют одинаково экономный топливный аппетит, потребляя примерно 7,4 литра бензина на 100 километров пробега.
Этот перечень, составленный экспертами журнала, проливает свет на значимые успехи автопроизводителей в оптимизации топливной эффективности. Поскольку потребительские предпочтения продолжают смещаться в сторону экосознательного выбора, такие выводы дают важную информацию как для производителей, так и для потенциальных покупателей автомобилей.
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По материалам:
Avtosota
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