Реестр украинских авто в Чехии заработает с 1 октября: каковы будут условия — Finance.ua

Реестр украинских авто в Чехии заработает с 1 октября: каковы будут условия Сегодня 09:36 — Личные финансы

Реестр украинских авто в Чехии заработает с 1 октября: каковы будут условия

Специальный реестр автомобилей украинских беженцев в Чехии готовятся запустить с 1 октября 2023 года. С начала 2024 года за отсутствие регистрации будут штрафовать на сумму до 1200 евро.

В то же время, техническое состояние украинских автомобилей контролировать не будут, сообщает proukrainu.blesk.cz

Чешское Министерство транспорта вводит регистрацию транспортных средств с украинскими номерными знаками. Действовать реестр начнет с 1 октября 2023 года — обращаться могут беженцы, которые уже проживают в стране.

С января 2024 года регистрация станет обязательной. Граждане Украины должны будут зарегистрировать автомобили, которыми они пользуются, в течение 7 дней с момента предоставления временной защиты или визы в целях толерантности. Иначе им грозит штраф до 30 000 чешских крон (приблизительно 1240 евро), а управление таким авто будет считаться правонарушением.

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Закон о реестре украинских автомобилей в Чехии был одобрен в апреле. В стране насчитывается от 38 тысяч до 42 тысяч украинских автомобилей, из них 4 тысячи не застрахованы. С начала марта 2022 года в Чехии произошло более 200 аварий с участием украинских транспортных средств.

Точного учета правонарушений, если у автомобиля есть иностранные номерные знаки, в Чехии нет. Реестр поможет штрафовать украинцев за нарушение правил, выявленное автоматизированным устройством: превышение скорости, несанкционированная остановка или парковка.

Полную информацию о процедуре регистрации обещают опубликовать на сайте Минтранса в течение сентября. Известно, что регистрация будет бесплатной, а техническое состояние автомобиля не будет проверяться. Никаких меток на машины клеить не будут.

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