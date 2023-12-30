В Ассоциации украинских банков рассказали, выгодны ли сейчас гривневые депозиты — Finance.ua
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В Ассоциации украинских банков рассказали, выгодны ли сейчас гривневые депозиты

Кредит&Депозит
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В Ассоциации украинских банков рассказали, выгодны ли сейчас гривневые депозиты
В Ассоциации украинских банков рассказали, выгодны ли сейчас гривневые депозиты
Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас объяснил, что гривневый ресурс очень выгодно держать на депозитах в банках, поскольку это позволит перекрыть отрицательные факторы инфляции.
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
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«Сегодня нести гривну в финансовые учреждения очень выгодно. Ведь по результатам года инфляция в Украине очень низкая, а индекс потребительских цен составляет более 5,6−5,8%. Это очень низкий показатель на сегодня. Тогда как банки предлагают депозиты в гривнах под 14−16% годовых. Поэтому, чтобы перекрыть негативные факторы инфляции и еще даже дополнительно заработать, держать гривневый ресурс очень выгодно на депозитах в банках», — пояснил Дубас.
По словам Дубаса, дополнительный налог на прибыль банков станет мощной поддержкой бюджета Украины.
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«Если же говорить о дополнительном налоге, то это стало шоком для нас по двум причинам. Поскольку облагать налогом уже прошлый 2023 год ретроспективной ставкой в ​​36% стало шокирующей новостью для всех банков. С другой стороны, это касается только одной отрасли. Впрочем, если отойти от всех эмоций, дополнительное налогообложение банков станет достаточно мощной поддержкой для нашего бюджета, особенно в условиях неритмичной финансовой помощи от наших партнеров», — добавил он.
Напомним, в Украине в 2024 году могут подешеветь кредиты. При благоприятных условиях ставки снизятся в среднем на 3−4%. Однако упадут и проценты по депозитам на 2−3%, хотя вклады все равно будут покрывать инфляцию.
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По материалам:
Espreso.tv
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