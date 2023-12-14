Депозиты в гривне достигли 1,5 трлн грн — Finance.ua
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Депозиты в гривне достигли 1,5 трлн грн

Кредит&Депозит
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Депозиты в гривне достигли 1,5 трлн грн
Депозиты в гривне достигли 1,5 трлн грн
Депозиты в национальной валюте достигли полутора триллионов гривен.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
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«По оперативным данным НБУ, депозиты предприятий и населения в национальной валюте в ноябре достигли 1,5 трлн грн, из них населения — 0,68 трлн грн. Против конца 2021 года банковские вклады в гривне выросли почти на 50%, в т. ч. населения — на 60%. Вклады в валюте за это время увеличились на 9%», — говорится в сообщении.
График: Даниил Гетманцев/Telegram
График: Даниил Гетманцев/Telegram
Гетманцев отметил, что кредитование в национальной валюте продолжает постепенно возобновляться как за счет корпоративного сектора, так и домохозяйств.
«Выданные займы в гривне растут 6-й месяц подряд, прежде всего, за счет государственных программ удешевления кредитования (5−7-9, єОселя)», — объясняет нардеп.
График: Даниил Гетманцев/Telegram
График: Даниил Гетманцев/Telegram
Впрочем, по словам Гетманцева, по сравнению с довоенным уровнем кредитование объективно стагнирует из-за увеличения доли NPL и отчислений в резервы, повышения банковских рисков, усиления требований к новым кредитам, ухудшения финансового состояния заемщиков.
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В ноябре кредиты в гривне только вернулись на уровень конца 2021 года.
Портфель валютных кредитов за это время сократился более чем на треть.

Справка Finance.ua:

  • как сообщал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев, украинцы до конца года могут рассчитывать на средние годовые ставки по гривневым депозитам на 3−6 месяцев на уровне 14−14,5%. При этом с учетом инфляции реальная доходность вкладов составит 6−7%, что в 2,5 раза выше доходности по валютным депозитам;
  • банкиры ожидают сохранения тренда снижения гривневых ставок, особенно учитывая постепенное уменьшение учетной ставки НБУ.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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