Депозиты в гривне достигли 1,5 трлн грн — Finance.ua

Депозиты в гривне достигли 1,5 трлн грн Сегодня 11:02 — Кредит&Депозит

Депозиты в гривне достигли 1,5 трлн грн

Депозиты в национальной валюте достигли полутора триллионов гривен.

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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«По оперативным данным НБУ, депозиты предприятий и населения в национальной валюте в ноябре достигли 1,5 трлн грн, из них населения — 0,68 трлн грн. Против конца 2021 года банковские вклады в гривне выросли почти на 50%, в т. ч. населения — на 60%. Вклады в валюте за это время увеличились на 9%», — говорится в сообщении.

График: Даниил Гетманцев/Telegram

Гетманцев отметил, что кредитование в национальной валюте продолжает постепенно возобновляться как за счет корпоративного сектора, так и домохозяйств.

«Выданные займы в гривне растут 6-й месяц подряд, прежде всего, за счет государственных программ удешевления кредитования (5−7-9, єОселя)», — объясняет нардеп.

График: Даниил Гетманцев/Telegram

Впрочем, по словам Гетманцева, по сравнению с довоенным уровнем кредитование объективно стагнирует из-за увеличения доли NPL и отчислений в резервы, повышения банковских рисков, усиления требований к новым кредитам, ухудшения финансового состояния заемщиков.

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В ноябре кредиты в гривне только вернулись на уровень конца 2021 года.

Портфель валютных кредитов за это время сократился более чем на треть.

Справка Finance.ua:

как сообщал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев, украинцы до конца года могут рассчитывать на средние годовые ставки по гривневым депозитам на 3−6 месяцев на уровне 14−14,5%. При этом с учетом инфляции реальная доходность вкладов составит 6−7%, что в 2,5 раза выше доходности по валютным депозитам;

банкиры ожидают сохранения тренда снижения гривневых ставок, особенно учитывая постепенное уменьшение учетной ставки НБУ.

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