Депозиты по официальному курсу НБУ не интересны вкладчикам — Finance.ua

Депозиты по официальному курсу НБУ не интересны вкладчикам Сегодня 17:00 — Кредит&Депозит

Депозиты по официальному курсу НБУ не интересны вкладчикам

Нацбанк с осени 2022 года разрешает украинцам размещать безлимитные квазивалютные депозиты, которые в конце срока выплачиваются в гривне по официальному курсу НБУ.

Такой продукт сразу ввели ПриватБанк и Ощадбанк. Однако через год он не стал популярным, пишет Финансовый клуб.

В ПриватБанке такой депозит проигрывает «конвертационным депозитам», которые НБУ ввел в июле 2022 года. «Привлечение на вклады по программе „200 тыс. грн“ (конвертационные вклады. — Ред.) значительно выше, потому что эта программа предусматривает выход из нее с реальной иностранной валютой. Это фактически отложенный во времени валютообмен», — объяснил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

Если с начала 2023 года и до середины осени конвертационные вклады были открыты в ПриватБанке на $578 млн и 33 млн евро, то депозит «Капитал» по официальному курсу заинтересовал клиентов всего на $25 млн.

В то же время, Ощадбанк сделал ставку на депозит по официальному курсу и до сих пор не предложил клиентам конвертационный вклад. «С начала года на „Мой валютный депозит“ было привлечено $15,7 млн. В целом на этот вклад привлечено $37,6 млн. Внедрение второго типа вклада пока не планируется, учитывая конъюнктуру рынка и соответствующий спрос на действующий депозит», — пояснил заместитель председателя правления Ощадбанка, ответственный за розничный бизнес, Антон Тютюн.

В последние дни августа 2023 года НБУ увеличил вдвое ежемесячный лимит по конвертационным вкладам до 200 тыс. грн и возобновил, впервые с начала войны, нецелевую безналичную покупку валюты — до 50 тыс. грн в месяц.

Этот депозит предлагают 45 банков и три необанка. 21 из них открывают такие депозиты в приложениях. «Льготные» вклады в евро размещали четыре десятка игроков.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.