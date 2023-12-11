Депозиты по официальному курсу НБУ не интересны вкладчикам — Finance.ua

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Депозиты по официальному курсу НБУ не интересны вкладчикам

Кредит&Депозит
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Депозиты по официальному курсу НБУ не интересны вкладчикам
Депозиты по официальному курсу НБУ не интересны вкладчикам
Нацбанк с осени 2022 года разрешает украинцам размещать безлимитные квазивалютные депозиты, которые в конце срока выплачиваются в гривне по официальному курсу НБУ.
Такой продукт сразу ввели ПриватБанк и Ощадбанк. Однако через год он не стал популярным, пишет Финансовый клуб.
В ПриватБанке такой депозит проигрывает «конвертационным депозитам», которые НБУ ввел в июле 2022 года. «Привлечение на вклады по программе „200 тыс. грн“ (конвертационные вклады. — Ред.) значительно выше, потому что эта программа предусматривает выход из нее с реальной иностранной валютой. Это фактически отложенный во времени валютообмен», — объяснил член правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

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Если с начала 2023 года и до середины осени конвертационные вклады были открыты в ПриватБанке на $578 млн и 33 млн евро, то депозит «Капитал» по официальному курсу заинтересовал клиентов всего на $25 млн.
В то же время, Ощадбанк сделал ставку на депозит по официальному курсу и до сих пор не предложил клиентам конвертационный вклад. «С начала года на „Мой валютный депозит“ было привлечено $15,7 млн. В целом на этот вклад привлечено $37,6 млн. Внедрение второго типа вклада пока не планируется, учитывая конъюнктуру рынка и соответствующий спрос на действующий депозит», — пояснил заместитель председателя правления Ощадбанка, ответственный за розничный бизнес, Антон Тютюн.
В последние дни августа 2023 года НБУ увеличил вдвое ежемесячный лимит по конвертационным вкладам до 200 тыс. грн и возобновил, впервые с начала войны, нецелевую безналичную покупку валюты — до 50 тыс. грн в месяц.
Этот депозит предлагают 45 банков и три необанка. 21 из них открывают такие депозиты в приложениях. «Льготные» вклады в евро размещали четыре десятка игроков.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

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По материалам:
Фінансовий клуб
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