Какие депозиты самые выгодные: гривневые или в валюте — мнение банкира Сегодня 16:02 — Кредит&Депозит

Какие депозиты самые выгодные: гривневые или в валюте — мнение банкира

Украинцы активно выбирают гривневые депозиты. Благодаря действиям регулятора, национальная валюта стала привлекательной для вложений из-за ее доходности.

Об этом заявил директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев в комментарии 24 канала.

Он считает, что по всем признакам, со второй половины декабря начинается «высокий сезон» в сегменте гривневых депозитов.

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«По нашему прогнозу, во второй половине декабря по сравнению с началом месяца количество новых гривневых вкладов может вырасти по меньшей мере на 7 — 10%, а по сравнению с ноябрем количество новых депозитов может превысить 12%», — сообщил банкир.

Главные причины повышенной активности в депозитном сегменте, по мнению Замотаева:

благоприятная конъюнктура для открытия гривневых вкладов, ведь НБУ утвердил ставку по 3-месячным депозитным сертификатам на уровне 19%: средние процентные ставки, по крайней мере некоторое время, принципиально не изменятся, и в зависимости от срока вклада будут варьироваться от 14% до 14,5% годовых (максимальные же ставки достигают 17%), а темпы инфляции уже несколько месяцев минимальны (по обновленной статистике с начала года по ноябрь включительно инфляция составила всего 4,4%);

у граждан есть реальная возможность «зафиксировать» получаемую прибыль, несмотря на возможное снижение ставок по депозитам (в настоящее время они формируются на основе ставки по 3-месячным депозитным сертификатам, которая составляет 20%; в случае ее сокращения, банки будут вынуждены откорректировать ставки по вкладам).

«По-прежнему будут доминировать гривневые депозиты сроком от 3 до 6 месяцев, ведь они дают оптимальную прибыль за довольно короткий временной промежуток (по состоянию на середину декабря доля таких вкладов свыше 50 — 52% всех новых вкладов). Однако количество вкладов с размещением от 9 до 12 месяцев также будет постепенно расти и составит до 30 — 35% от общего количества новых депозитов, ведь отдельные банки „разворачиваются“ и в сторону привлечения более долгих депозитов и соответственно именно по ним предлагают более высокие ставки», — отмечает Замотаев.

В сегменте валютных вкладов вполне возможен «сезонный» всплеск активности из-за определенных признаков девальвации гривны, однако это явление будет временным. Общие тенденции последних 2 месяцев свидетельствуют о том, что процесс сокращения процентов будет продолжаться и далее. Средние ставки по долларовым вкладам будут постепенно снижаться до 2 — 2,3% годовых, а процент по евровым депозитам будет тяготеть к 1,5% годовых.

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Телеканал 24 По материалам:

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