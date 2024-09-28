В Англии разработали кристалл памяти, способный хранить данные миллиарды лет — Finance.ua

В Англии разработали кристалл памяти, способный хранить данные миллиарды лет Сегодня 03:11 — Технологии&Авто

В Англии разработали кристалл памяти, способный хранить данные миллиарды лет, Фото:Університет Саутгемптона

Ученые из Университета Саутгемптона создали революционный формат хранения данных — 5D-кристалл памяти, способный хранить информацию миллиарды лет.

Он разработан Центром исследований оптоэлектроники.

В рамках своего проекта команда записала на кристалл полный геном человека, который может стать важным шагом для возрождения человечества в далеком будущем.

Особенности кристалла памяти

Кристалл способен хранить до 360 терабайт данных, оставаясь неизменным при экстремальных температурах и воздействии космической радиации.

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Это делает его идеальным для создания долговечных архивов геномов не только людей, но и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений.

Ключевая особенность кристалла заключается в его долговечности: он может выдерживать температуру до 1000 °C, а также механические и радиационные нагрузки, не теряя при этом своих свойств.

Эта технология существенно превосходит по надежности все современные носители данных, такие как магнитные ленты или жесткие диски, срок жизни которых ограничен.

Как это работает

Запись данных осуществляется с помощью сверхбыстрых лазеров, создающих наноструктуры внутри кристалла.

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В отличие от традиционных методов, использующих только двумерные поверхности, 5D-технология кодирует информацию с применением двух оптических и трех пространственных измерений, что значительно увеличивает плотность данных.

Команда ученых, возглавляемая профессором Питером Казанским, усматривает в этой технологии возможность не только сохранения геномов, но и потенциального возрождения вымерших видов в далеком будущем, если наука достигнет нужного уровня.

Хотя сегодня невозможно синтетически создать людей или животных на основе генетической информации, значительные успехи в области синтетической биологии, такие как создание синтетической бактерии 2010 года, дают основания для оптимизма.

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Первый созданный кристалл с полным геномом человека хранится в капсуле времени в Австрии, в архиве «Память человечества».

Этот архив задуман как послание будущим поколениям или внеземным цивилизациям, содержащим визуальные ключи для понимания записанной информации.

Таким образом, 5D-кристалл может стать важнейшим хранилищем информации для будущих цивилизаций, превзойдя по долговечности и надежности все современные технологии.

НВ По материалам:

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