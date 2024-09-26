Рынок ИИ вырастет до $1 трлн до 2027 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рынок ИИ вырастет до $1 трлн до 2027 года

Технологии&Авто
8
Мировой рынок продуктов, связанных с искусственным интеллектом, до 2027 года достигнет $990 млрд. К такому выводу пришли специалисты консалтинговой фирмы Bain & Co.
Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно их исследованию, рынок услуг и оборудования, связанных с искусственным интеллектом, будет ежегодно расти на 40−55%, исходя из показателя в $185 млрд в прошлом году.
Читайте также
Основными факторами этого стремительного развития станут создание более масштабных ИИ-систем и усовершенствование дата-центров для их обучения и поддержки.
Все больше компаний и государственных организаций внедряют ИИ для оптимизации процессов и повышения эффективности работы. Однако высокий спрос может стать испытанием для цепочек поставок, в частности для производства чипов, необходимых для функционирования искусственного интеллекта.
Читайте также
Bain & Co выразили обеспокоенность тем, что наряду с геополитической нестабильностью, активный рост продаж может привести к дефициту полупроводников, а также таких устройств, как персональные компьютеры и смартфоны. Аналитики ожидают, что к 2026 году спрос на высококачественные чипы увеличится, по меньшей мере, на 30%.
Организации постепенно переходят от экспериментального использования генеративных ИИ-технологий к их масштабному внедрению в бизнес-процессы. Маленькие языковые модели, подобные тем, которые стали основой для чат-бота ChatGPT от OpenAI, но легче и экономнее, могут стать популярным выбором среди компаний и правительств из-за вопросов расходов и безопасности данных.
По материалам:
Speka
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.