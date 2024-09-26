Рынок ИИ вырастет до $1 трлн до 2027 года — Finance.ua

Рынок ИИ вырастет до $1 трлн до 2027 года 26.09.2024, 01:37 — Технологии&Авто

Мировой рынок продуктов, связанных с искусственным интеллектом, до 2027 года достигнет $990 млрд. К такому выводу пришли специалисты консалтинговой фирмы Bain & Co.

Согласно их исследованию, рынок услуг и оборудования, связанных с искусственным интеллектом, будет ежегодно расти на 40−55%, исходя из показателя в $185 млрд в прошлом году.

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Основными факторами этого стремительного развития станут создание более масштабных ИИ-систем и усовершенствование дата-центров для их обучения и поддержки.

Все больше компаний и государственных организаций внедряют ИИ для оптимизации процессов и повышения эффективности работы. Однако высокий спрос может стать испытанием для цепочек поставок, в частности для производства чипов, необходимых для функционирования искусственного интеллекта.

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Bain & Co выразили обеспокоенность тем, что наряду с геополитической нестабильностью, активный рост продаж может привести к дефициту полупроводников, а также таких устройств, как персональные компьютеры и смартфоны. Аналитики ожидают, что к 2026 году спрос на высококачественные чипы увеличится, по меньшей мере, на 30%.

Организации постепенно переходят от экспериментального использования генеративных ИИ-технологий к их масштабному внедрению в бизнес-процессы. Маленькие языковые модели, подобные тем, которые стали основой для чат-бота ChatGPT от OpenAI, но легче и экономнее, могут стать популярным выбором среди компаний и правительств из-за вопросов расходов и безопасности данных.

Speka По материалам:

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