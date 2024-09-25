Минцифры формирует политику для внедрения ИИ в работу государства — Федоров Сегодня 16:24 — Финтех и Карты

Минцифры формирует политику для внедрения ИИ в работу государства — Федоров

Министерство цифровой трансформации нарабатывает политику по внедрению искусственного интеллекта в работу государства.

Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«В каждом направлении (над которым работает Минцифры. — Ред.) есть свои проекты, которые нужно формировать. А отдельное направление, которое сейчас станет фундаментальным, сквозным для каждой отрасли, о которой мы заботимся, где формируем политику, это будет, конечно, искусственный интеллект», — сказал вице-премьер по инновациям на форуме «Дирижеры перемен» от Deloitte в среду.

Он отметил, что Украина не должна пропустить этот тренд в мире, а стать центром. По его мнению, таким образом, появится возможность «обогнать» другие цифровые правительства.

«Мы со 102-го места в мире на пятое место за пять лет поднялись. Но нам нужно на первое место, как раз искусственный интеллект и автоматизация — то направление, которое сейчас для нас приоритетно», — подчеркнул Федоров.

Федоров добавил, что представители Минцифры будут проводить встречи со всеми ведущими ІТ-компаниями Украины, будут обсуждать, что можно сделать в этом направлении и как привлечь компании.

«Я думаю, что нас ждет революция, которую мы не можем пропустить, и нам нужно ее возглавить в мире», — подытожил министр.

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Со своей стороны, заместитель министра экономики Александр Циборт 21 сентября сообщил в фейсбуке, что обсуждал с украинским офисом Google возможность интеграции ИИ в государственные сервисы.

🥇 Кстати, Украина богата и наполнена выдающимися и интересными фактами и рекордами. Все эти замечательные достижения просто невозможно уместить на одной карте, но мы попытались что-то показать:

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