Ученые создали суперкомпьютер, обрабатывающий информацию в 1000 раз быстрее человеческого мозга — Finance.ua

Ученые создали суперкомпьютер, обрабатывающий информацию в 1000 раз быстрее человеческого мозга Сегодня 02:12 — Технологии&Авто

Ученые создали суперкомпьютер, обрабатывающий информацию в 1000 раз быстрее человеческого мозга

Исследователи из Оксфордского университета работают над созданием прототипа устройства, способного использовать электрические токи и магнитные вихри для более эффективной обработки данных.

Они уверены, что новая технология заставит компьютеры будущего работать так же, как человеческий мозг.

Ученые поместили магнитные вихри в специальные мембраны, позволяющие передавать данные со скоростью в несколько километров в секунду. Передовой метод передачи информации может помочь создать новое поколение сверхбыстрых вычислительных платформ.

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Исследователи искали альтернативные методы передачи данных без устройств из кремния. Заменить материал не удалось, но был найден метод, позволяющий сочетать антиферромагнетики с кремнием. Группу материалов, известную как антиферромагнетики, использовали непосредственно для создания магнитных вихрей, способных передавать данные в 1000 раз быстрее, чем современные устройства. Ультратонкие мембраны были сделаны из кристаллического гематита, сочетающего преимущества объемной 3D-керамики и 2D-материалов.

Ученые покрыли мембраны специальным слоем цементного компонента, чтобы отделить гематит от кристаллического основания, погрузив устройство в воду. Чтобы визуализировать процессы, исследователи разработали специальное приложение, позволяющее увидеть наноразмерные магнитные структуры в мембранах.

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Ученые использовали поляризованное рентгеновское излучение, чтобы определить, что отдельные слои гематита могут содержать надежное семейство магнитных вихрей, способное обеспечить сверхбыструю обработку информации.

«Мембраны хороши тем, что они гибки настолько, что можно скручивать, сгибать, а значит, разрушение им не угрожает», — отметили ученые.

noworries По материалам:

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