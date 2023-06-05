Американская компания готовит новые компьютеры с искусственным интеллектом — Finance.ua

Американская компания готовит новые компьютеры с искусственным интеллектом Сегодня 02:15 — Технологии&Авто

Американская компания готовит новые компьютеры с искусственным интеллектом

Один из самых крупных производителей компьютерной техники компания Hewlett-Packard собирается создавать компьютеры с новой принципиальной архитектурой, которая позволит работать с системами искусственного интеллекта.

Новая архитектура позволит обрабатывать анализ данных локально, обеспечивая безопасность конфиденциальной информации. HP сотрудничает с AMD, NVIDIA и Qualcomm в разработке новой платформы.

Как сообщил генеральный директор компании Энрике Лорес, новые усовершенствованные компьютеры выйдут в следующем году.

Предполагается, что они будут значительно отличаться от того, к чему привыкли пользователи.

Новая архитектура позволит вносить уточнения относительно формы результатов анализа и принимать команды от пользователей с помощью естественного языка.

Мета По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.