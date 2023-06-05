Американская компания готовит новые компьютеры с искусственным интеллектом — Finance.ua

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Американская компания готовит новые компьютеры с искусственным интеллектом

Технологии&Авто
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Американская компания готовит новые компьютеры с искусственным интеллектом
Американская компания готовит новые компьютеры с искусственным интеллектом
Один из самых крупных производителей компьютерной техники компания Hewlett-Packard собирается создавать компьютеры с новой принципиальной архитектурой, которая позволит работать с системами искусственного интеллекта.
Новая архитектура позволит обрабатывать анализ данных локально, обеспечивая безопасность конфиденциальной информации. HP сотрудничает с AMD, NVIDIA и Qualcomm в разработке новой платформы.

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Как сообщил генеральный директор компании Энрике Лорес, новые усовершенствованные компьютеры выйдут в следующем году.
Предполагается, что они будут значительно отличаться от того, к чему привыкли пользователи.
Новая архитектура позволит вносить уточнения относительно формы результатов анализа и принимать команды от пользователей с помощью естественного языка.
По материалам:
Мета
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