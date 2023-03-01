В 4 раза меньше ипотек: как рынок недвижимости пережил год великой войны (инфографика) — Finance.ua
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В 4 раза меньше ипотек: как рынок недвижимости пережил год великой войны (инфографика)

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По данным Министерства развития громад и территорий, на конец 2022 года более 2,4 миллиона украинцев проживали в разрушенном или существенно поврежденном жилье.
Несмотря на это, ипотечное кредитование все еще остается недоступным, а потому и не востребованным украинцами. В 2022 году количество ипотечных кредитов существенно снизилось.
Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на данные Минюста.
Перед началом большой войны в Украине был «бум» ипотек для квартир и жилых домов — нотариусы удостоверили более 33,6 тысячи таких сделок в 2021 году. За год полномасштабного вторжения их количество сократилось в четыре раза — до 5,4 тысяч.
Сокращение заметно даже по сравнению не с такими удачными годами, как 2021. Если сравнить с количеством ипотек на жилье за 2018-2020 — тогда в среднем заключали 11 тысяч сделок в год.
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Приблизительно такая же ситуация и с ипотеками по земельным участкам: −3х по сравнению с 2021 годом и −1,7х — по сравнению с 2018-2020 гг.
В 4 раза меньше ипотек: как рынок недвижимости пережил год великой войны (инфографика)
За весь 2022 год нотариусы удостоверили 100 710 договоров купли-продажи квартир и жилых домов. Это в 3 раза меньше показателя последних лет. Начиная с 2017 года, в среднем, нотариусы удостоверяли 293 тысячи договоров купли-продажи недвижимости в год. Пик опять же пришелся на 2021 год — тогда было зарегистрировано 325 174 договора.

Земля

Похожая ситуация в 2022 году сложилась и с куплей-продажей земли. Количество проданных земельных участков уменьшилось в 2,3 раза в год. Нотариусы удостоверили 133 447 таких соглашений.
В 4 раза меньше ипотек: как рынок недвижимости пережил год великой войны (инфографика)
Напомним, по мнению банкиров, кредитная активность банков возобновляется после полного провала в течение 2022 года, однако ипотечные кредиты по-прежнему будут выдавать лишь некоторые банки, то есть массовые кредиты на приобретение жилья в 2023 году предлагаться не будут.
Осенью прошлого года в Украине запустили программу ипотечного кредитования єОселя. Согласно условиям программы, определенные категории населения могут приобрести жилье в кредит сроком на 20 лет по фиксированной ставке в 3%.

Справка Finance.ua:

  • за 2022 год в Украине введено в эксплуатацию 7 110 224 квадратных метра жилья, что на 38% меньше, чем годом ранее;
  • комплексная реконструкция кварталов в Украине будет предусматривать реконструкцию жилья, модернизацию транспортной инфраструктуры, развитие социальной инфраструктуры, больницы, школы, садики.
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По материалам:
Finance.ua
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