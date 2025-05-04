В 2025 году существенных улучшений в украинском инвестклимате не будет — GMK Сenter Сегодня 19:04

В 2025 году существенных улучшений в украинском инвестклимате не будет — GMK Сenter

По итогам 2024 года приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину сократился на четверть ($1,2 млрд) по сравнению с 2023 годом — до $3,3 млрд.

Об этом сообщает GMK Center.

При этом 72% от общего объема ($2,4 млрд) составляет реинвестирование уже имеющимися инвесторами, что свидетельствует о почти полном отсутствии новых участников.

Общий объем накопленных ПИИ в 2024 году снизился на 0,7% год к году — до $54,6 млрд. Это на 17% меньше, чем в довоенном 2021 году.

Приток ПИИ в Украину продолжает сокращаться по следующим причинам:

сокращение реинвестирования доходов иностранными инвесторами;

сокращение ПИИ по торговым кредитам аффилированным компаниям;

низкие характеристики активности иностранных инвесторов по инструментам участия в капитале.

Изменится ли ситуация в ближайшее время

Аналитики отмечают, что до момента окончания полномасштабных боевых действий и подписания какого-либо мирного соглашения инвестиционная ситуация в Украине будет находиться в негативной зоне.

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Базовый сценарий МВФ предполагает, что война сойдет на нет в последние месяцы 2025 года.

«Поэтому, вероятно, в текущем году существенных улучшений в украинском инвестклимате не будет. Согласно результатам опроса ЕБА, 49% респондентов ожидают дальнейшего ухудшения инвестклимата в Украине, 33% - не ожидают изменений, а лишь 18% - надеются на улучшение», — говорится в материале.

Что влияет на решение инвесторов

По словам Дмитрия Чурина, директора аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital, инвесторы пока не видят, когда именно произойдет прекращение атак со стороны агрессора и фактическое окончание войны.

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Эта неопределенность формирует высокие ожидания со стороны инвесторов относительно доходности, на которую они будут согласны во время инвестиций в проекты в Украине.

«В свою очередь, у Украины сейчас нет столь привлекательных объектов для вложения средств, чтобы была на эти объекты очередь из иностранных инвесторов», — объяснил Чурин.

Среди факторов, негативно влияющих на инвестклимат, опрошенные ЕБА компании указывают:

российскую военную агрессию;

коррупцию;

слабую судебную систему;

теневую экономику;

атаки на украинскую энергосистему;

рост цен на газ для промышленных потребителей из-за атак на добывающие мощности;

вероятную отмену льготного режима украинского экспорта в ЕС.

«Все это вместе не позволяет прогнозировать в текущем году улучшение инвестклимата», — говорится в сообщении.

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