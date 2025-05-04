В 2025 году существенных улучшений в украинском инвестклимате не будет — GMK Сenter — Finance.ua
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В 2025 году существенных улучшений в украинском инвестклимате не будет — GMK Сenter

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В 2025 году существенных улучшений в украинском инвестклимате не будет — GMK Сenter
В 2025 году существенных улучшений в украинском инвестклимате не будет — GMK Сenter
По итогам 2024 года приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину сократился на четверть ($1,2 млрд) по сравнению с 2023 годом — до $3,3 млрд.
Об этом сообщает GMK Center.
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При этом 72% от общего объема ($2,4 млрд) составляет реинвестирование уже имеющимися инвесторами, что свидетельствует о почти полном отсутствии новых участников.
Общий объем накопленных ПИИ в 2024 году снизился на 0,7% год к году — до $54,6 млрд. Это на 17% меньше, чем в довоенном 2021 году.
Приток ПИИ в Украину продолжает сокращаться по следующим причинам:
  • сокращение реинвестирования доходов иностранными инвесторами;
  • сокращение ПИИ по торговым кредитам аффилированным компаниям;
  • низкие характеристики активности иностранных инвесторов по инструментам участия в капитале.

Изменится ли ситуация в ближайшее время

Аналитики отмечают, что до момента окончания полномасштабных боевых действий и подписания какого-либо мирного соглашения инвестиционная ситуация в Украине будет находиться в негативной зоне.
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Базовый сценарий МВФ предполагает, что война сойдет на нет в последние месяцы 2025 года.
«Поэтому, вероятно, в текущем году существенных улучшений в украинском инвестклимате не будет. Согласно результатам опроса ЕБА, 49% респондентов ожидают дальнейшего ухудшения инвестклимата в Украине, 33% - не ожидают изменений, а лишь 18% - надеются на улучшение», — говорится в материале.

Что влияет на решение инвесторов

По словам Дмитрия Чурина, директора аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital, инвесторы пока не видят, когда именно произойдет прекращение атак со стороны агрессора и фактическое окончание войны.
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Эта неопределенность формирует высокие ожидания со стороны инвесторов относительно доходности, на которую они будут согласны во время инвестиций в проекты в Украине.
«В свою очередь, у Украины сейчас нет столь привлекательных объектов для вложения средств, чтобы была на эти объекты очередь из иностранных инвесторов», — объяснил Чурин.
Среди факторов, негативно влияющих на инвестклимат, опрошенные ЕБА компании указывают:
  • российскую военную агрессию;
  • коррупцию;
  • слабую судебную систему;
  • теневую экономику;
  • атаки на украинскую энергосистему;
  • рост цен на газ для промышленных потребителей из-за атак на добывающие мощности;
  • вероятную отмену льготного режима украинского экспорта в ЕС.
«Все это вместе не позволяет прогнозировать в текущем году улучшение инвестклимата», — говорится в сообщении.
Большие возможности приходят не во времена спокойствия, а в моменты нестабильности. Те, кто умеют видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн
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По материалам:
gmk.center
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