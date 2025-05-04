Объемы ипотечного кредитования растут: какие ставки предлагают банки — Finance.ua

Объемы ипотечного кредитования растут: какие ставки предлагают банки Сегодня 17:16 — Кредит&Депозит

Объемы ипотечного кредитования растут: какие ставки предлагают банки

Банки Украины в феврале выдали 516 ипотечных кредитов на общую сумму 926 млн грн. Это на 7% больше объемов января.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора, ссылаясь на данные опроса банков об ипотечном кредитовании.

Роль программы «єОселя»

В сообщении отмечено, что по-прежнему подавляющее большинство кредитов на покупку недвижимости было предоставлено в рамках государственной программы доступного кредитования жилья «єОселя».

В ведомстве отметили, что изменение дизайна программы в конце прошлого года (в том числе ограничение типа жилья, покупка которого может финансироваться по программе) отражается на показателях ипотечного кредитования: объемы кредитования сократились в годовом измерении на треть, прежде всего за счет кредитов на приобретение жилья на вторичном рынке.

Какое жилье выбирают

В то же время, как уточняется, возросла доля ипотеки на готовое жилье от застройщика до 38%, а также на строящееся жилье — до 13,6%.

По данным НБУ, средневзвешенная эффективная ставка в феврале несколько выросла — до 8,4% годовых с 8,3% в январе.

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в феврале выдано:

в Киевской области (204 договора на общую сумму 363,5 млн грн, или 39% от общего объема);

в Киеве (95 договоров на 206,6 млн грн);

во Львовской области (27 договоров на 54,3 млн грн);

в Одесской области (27 договоров на 38,6 млн грн);

в Днепропетровской области (20 договоров на 32,7 млн грн).

«В ходе опроса ответы предоставили 39 банков с долей более 95% от общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 12 банков», — добавили в Нацбанке.

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