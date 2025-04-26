«єОселя»: украинцы уже получили льготных ипотек на 27,2 млрд грн — Finance.ua

«єОселя»: украинцы уже получили льготных ипотек на 27,2 млрд грн Сегодня 20:22 — Кредит&Депозит

«єОселя»: украинцы уже получили льготных ипотек на 27,2 млрд грн

С начала действия программы доступной ипотеки «єОселя» владельцами жилья стали 16 517 украинских семей. Общая сумма полученных кредитов составляет 27,151 млрд грн.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа.

Сколько кредитов получили в этом году

По его словам, в 2025 году 1677 украинцев присоединились к программе єОселя, чтобы приобрести собственное жилье на общую сумму более 3 млрд грн.

«Программой предусмотрены гибкие условия, низкая ставка по ипотечному кредиту. Она ориентирована на современные реалии, в частности на потребности молодежи, ВПЛ и других граждан без жилья», — отметил замминистра.

За прошедшую неделю выдано 94 кредита на 183,7 млн ​​грн, среди которых кредиты под 3% получили:

34 военнослужащих и силовиков;

7 медиков;

4 педагога;

3 ученых.

Кредиты под 7% получили:

35 украинцев без собственного жилья;

8 ВПЛ;

3 ветерана.

По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 54 украинца, из них на стадии строительства — 15 объектов, а также 40 кредитов выдано на жилье на вторичном рынке.

Напомним, как заметила первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, государственная программа ипотечного кредитования «єОселя» требует усовершенствования, в частности перехода от прямого кредитования к компенсации процентных ставок.

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