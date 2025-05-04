Как восстановить пенсию, если не получал ее несколько лет: объяснение ПФУ — Finance.ua
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Как восстановить пенсию, если не получал ее несколько лет: объяснение ПФУ

Личные финансы
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Как восстановить пенсию, если не получал ее несколько лет: объяснение ПФУ
Как восстановить пенсию, если не получал ее несколько лет: объяснение ПФУ
Пенсионеры, временно находящиеся за границей, имеют право получить свою пенсию из Украины, даже если не получали ее несколько лет, при условии выполнения определенных требований.
Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда в Донецкой области.
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По действующему законодательству, компенсацию за неполученную пенсию можно получить только в случае, если гражданин не получал выплаты по своей вине.

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Поэтому граждане, длительно находившиеся за границей и не получавшие пенсию, могут возобновить выплаты, обратившись в ПФУ с соответствующим заявлением.
Максимальный срок возвращения пенсии составляет три года с момента подачи обращения в Пенсионный фонд.
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Как выплачивают неполученную пенсию

Задолженность за пенсию выплачивается следующим образом:
  • Единовременная выплата части пенсии, но не более чем за 12 месяцев.
  • Остальные суммы выплачиваются ежемесячно равными частями, не превышающими размер месячной пенсии.
Для получения пенсии за истекший период необходимо иметь право на пенсию согласно украинскому законодательству, подать заявление в ПФУ, предоставив все необходимые документы, и соблюдать требования, предусмотренные законодательством.
Напомним, в Украине 36,2% пенсионеров, а это более 3,7 млн ​​человек, получают выплаты менее 4 тысяч гривен.
Самые высокие пенсии получают в Киеве — 8 708,03 грн, а самые маленькие — в Тернопольской области — 4 930,93 грн.
Большие возможности приходят не во времена спокойствия, а в моменты нестабильности. Те, кто умеют видеть перспективу там, где другие видят риски, всегда на шаг впереди. Мир меняется — не время колебаться. Invest Talk Summit — конференция для тех, кто выбирает действовать, а не ждать. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн
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По материалам:
Телеканал 24
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