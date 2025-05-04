Как восстановить пенсию, если не получал ее несколько лет: объяснение ПФУ — Finance.ua

Как восстановить пенсию, если не получал ее несколько лет: объяснение ПФУ Сегодня 21:03 — Личные финансы

Как восстановить пенсию, если не получал ее несколько лет: объяснение ПФУ

Пенсионеры, временно находящиеся за границей, имеют право получить свою пенсию из Украины, даже если не получали ее несколько лет, при условии выполнения определенных требований.

Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда в Донецкой области.

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По действующему законодательству, компенсацию за неполученную пенсию можно получить только в случае, если гражданин не получал выплаты по своей вине.

Поэтому граждане, длительно находившиеся за границей и не получавшие пенсию, могут возобновить выплаты, обратившись в ПФУ с соответствующим заявлением.

Максимальный срок возвращения пенсии составляет три года с момента подачи обращения в Пенсионный фонд.

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Как выплачивают неполученную пенсию

Задолженность за пенсию выплачивается следующим образом:

Единовременная выплата части пенсии, но не более чем за 12 месяцев.

Остальные суммы выплачиваются ежемесячно равными частями, не превышающими размер месячной пенсии.

Для получения пенсии за истекший период необходимо иметь право на пенсию согласно украинскому законодательству, подать заявление в ПФУ, предоставив все необходимые документы, и соблюдать требования, предусмотренные законодательством.

Напомним, в Украине 36,2% пенсионеров, а это более 3,7 млн ​​человек, получают выплаты менее 4 тысяч гривен.

Самые высокие пенсии получают в Киеве — 8 708,03 грн, а самые маленькие — в Тернопольской области — 4 930,93 грн.

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Телеканал 24 По материалам:

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