Семьи погибших добровольцев будут получать 15 миллионов гривен компенсации — закон подписан Сегодня 16:00

Семьи погибших добровольцев будут получать 15 миллионов гривен компенсации — закон подписан

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий выплату 15 миллионов гривен семьям добровольцев, погибших при защите Украины.

Об этом говорится в карточке соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

Что меняется

Ранее семьи гражданских лиц, погибших при участии в обороне государства, могли получить единовременное пособие в размере 1 860 750 гривен. Теперь сумма выплат для таких случаев сравнивается с той, которую получают семьи погибших военнослужащих — не менее 15 миллионов гривен.

Кого это касается

Закон касается лиц, добровольно принявших участие в обороне Украины с 24 февраля по 25 марта 2022 года.

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Для получения выплаты необходима справка от командира подразделения сил безопасности или обороны, подтверждающая участие погибшего в оборонных мероприятиях. Именно он является официальным основанием для предоставления статуса члена семьи защитника или защитницы Украины.

Доплаты для тех, кто уже получил компенсацию

Семьи, которым ранее была предоставлена ​​меньшая сумма пособия, получат доплату до полного размера.

Финансирование

Согласно финансово-экономическому обоснованию закона, общий объем расходов составляет 1 миллиард 860 миллионов гривен — этого хватит на выплаты семьям 124 погибших добровольцев.

Напомним, 16 апреля Верховная Рада Украины поддержала закон № 12234, который меняет порядок выплаты единовременного денежного пособия семьям погибших во время войны. За данное решение проголосовали 289 народных депутатов.

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Напомним, правительство упростило процедуру выплаты единовременного пособия в случае гибели или инвалидности волонтера. Ранее процедура предусматривала два отдельных этапа: сначала волонтеры и члены семей погибших волонтеров должны были обратиться в Минветеранов для принятия решения о назначении ЕДП. А потом обратиться с заявлением и банковским счетом в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики для получения средств.

Теперь выплаты будет непосредственно осуществлять Минветеранов. Заявитель сразу отмечает банковский счет в первом обращении, что значительно ускоряет процесс.

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