Семьи погибших добровольцев будут получать 15 миллионов гривен компенсации — закон подписан
Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий выплату 15 миллионов гривен семьям добровольцев, погибших при защите Украины.
Об этом говорится в карточке соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.
Что меняется
Ранее семьи гражданских лиц, погибших при участии в обороне государства, могли получить единовременное пособие в размере 1 860 750 гривен. Теперь сумма выплат для таких случаев сравнивается с той, которую получают семьи погибших военнослужащих — не менее 15 миллионов гривен.
Кого это касается
Закон касается лиц, добровольно принявших участие в обороне Украины с 24 февраля по 25 марта 2022 года.
Для получения выплаты необходима справка от командира подразделения сил безопасности или обороны, подтверждающая участие погибшего в оборонных мероприятиях. Именно он является официальным основанием для предоставления статуса члена семьи защитника или защитницы Украины.
Доплаты для тех, кто уже получил компенсацию
Семьи, которым ранее была предоставлена меньшая сумма пособия, получат доплату до полного размера.
Финансирование
Согласно финансово-экономическому обоснованию закона, общий объем расходов составляет 1 миллиард 860 миллионов гривен — этого хватит на выплаты семьям 124 погибших добровольцев.
Напомним, 16 апреля Верховная Рада Украины поддержала закон № 12234, который меняет порядок выплаты единовременного денежного пособия семьям погибших во время войны. За данное решение проголосовали 289 народных депутатов.
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Напомним, правительство упростило процедуру выплаты единовременного пособия в случае гибели или инвалидности волонтера. Ранее процедура предусматривала два отдельных этапа: сначала волонтеры и члены семей погибших волонтеров должны были обратиться в Минветеранов для принятия решения о назначении ЕДП. А потом обратиться с заявлением и банковским счетом в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики для получения средств.
Теперь выплаты будет непосредственно осуществлять Минветеранов. Заявитель сразу отмечает банковский счет в первом обращении, что значительно ускоряет процесс.
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